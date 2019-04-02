Медведчук ответил советнику Зеленского по поводу дебатов с Коломойским

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Вторник, 2 апреля 2019, 14:07

Глава политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" и кум президента РФ Виктор Медведчук заявил, что готов дебатировать с кем угодно, но не будет представлять сторону кандидата в президенты Петра Порошенко.

Об этом он сказал в эфире телеканала "112.Украина", комментируя заявление советника кандидата в президенты Владимира Зеленского Руслана Рябошапки о том, что если Зеленский "марионетка Коломойского", то дебаты возможно лучше провести между Коломойским и Медведчуком.

По его словам, он отдает дань "умникам из команды Зеленского" и если говорить серьезно, то готов дебатировать с кем угодно.

"То, что предложил советник Зеленского... Я не знаю, насколько Зеленский представляет Коломойского, но я не могу представлять Порошенко, потому что многие годы выступал против него и поддерживал другого кандидата на выборах", - заявил Медведчук.

Он отметил, что ни он, ни политсила "Оппозиционной платформы" не будет поддерживать ни одного из кандидатов во втором туре выборов президента.

Медведчук добавил, что возможно скоро в Украине начнется новый сезон "95 квартала" и тогда  "посмотрим, кто над кем будет смеяться".

Напомним:

  • Первый тур выборов состоялся 31 марта.
  • По итогам обработки 99,02% протоколов, в первом туре выборов президента Владимир Зеленский набирает 30,23% голосов, а Петр Порошенко - 15,92%.
  • 31 марта Петр Порошенко заявил, что перед вторым туром выборов обязательно должны состояться предвыборные дебаты кандидатов.
  • Владимир Зеленский позже ответил, что готов к дебатам с действующим главой государства Петром Порошенко накануне второго тура выборов.
  • Второй тур выборов состоится 21 апреля.
  • Согласно соцопросам, проведенным накануне первого тура выборов, в случае выхода во второй тур Владимира Зеленского и Петра Порошенко, победу пророчили первому.
  • В избирательном штабе Петра Порошенко считают, что их кандидат в президенты, действующий глава государства имеет больший резерв для отбора голосов во втором туре выборов чем Владимир Зеленский.

Яна Миланова, УП

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Темы: Медведчук Зеленский Порошенко Коломойский дебаты


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