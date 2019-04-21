Предварительно, украинцев нет среди погибших на Шри-Ланке - МИД

По предварительной информации посольства Украины в Индии, среди погибших на Шри-Ланке в воскресенье нет граждан Украины.

Об этом сообщил "Украинской правде" начальник управления консульского обеспечения МИД Украины Василий Кирилич.

"По предварительной информации посольства Украины в Индии, среди погибших граждан Украины нет. Но информация уточняется", - отметил он.

Напомним: