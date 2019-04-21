Предварительно, украинцев нет среди погибших на Шри-Ланке - МИД
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Воскресенье, 21 апреля 2019, 11:58
По предварительной информации посольства Украины в Индии, среди погибших на Шри-Ланке в воскресенье нет граждан Украины.
Об этом сообщил "Украинской правде" начальник управления консульского обеспечения МИД Украины Василий Кирилич.
"По предварительной информации посольства Украины в Индии, среди погибших граждан Украины нет. Но информация уточняется", - отметил он.
Напомним:
Украинская правда
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