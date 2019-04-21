Предварительно, украинцев нет среди погибших на Шри-Ланке - МИД

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Воскресенье, 21 апреля 2019, 11:58

По предварительной информации посольства Украины в Индии, среди погибших на Шри-Ланке в воскресенье нет граждан Украины.

Об этом сообщил "Украинской правде" начальник управления консульского обеспечения МИД Украины Василий Кирилич.

"По предварительной информации посольства Украины в Индии, среди погибших граждан Украины нет. Но информация уточняется", - отметил он.

Напомним:

  • В воскресенье утром в церквях и гостиницах Шри-Ланки произошло, по крайней мере, 6 взрывов. 
  • По последним данным, погибли не менее 156 человек, включая 35 иностранцев. Кроме того, сотни людей пострадали.

Украинская правда

Темы: взрыв


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