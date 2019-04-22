Тимошенко назвала победу Зеленского "шансом для Украины"

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко назвала победу на выборах шоумена Владимира Зеленского "шансом для Украины" – таким же, как был после Оранжевой революции и революции Достоинства.

Об этом она сообщила на согласительном совете 22 апреля.

"Хочу поздравить Украину с получением еще одного шанса на перемены. Мы хорошо помним, что такой шанс был получен Украиной несколько раз – после Оранжевой революции открылось окно изменить все, но этот шанс был бездарно и совершенно преступно потерян. Второй раз люди завоевали себе такое право после революции Достоинства. Этот шанс не просто был потерян, он был позорно и унизительно слит сознательно. И сейчас третий шанс, который люди получили мирным путем", - сказала Тимошенко.

Она добавила, что "изменениям и реформам" действующей власти "оценку дал народ от восхода до заката".

"75% людей четко сказали, что все, что происходило 5 лет, это было против них", - сказала Тимошенко.

Сейчас, по ее словам, стоит вопрос, как воплощать изменения, "потому что люди не будут ждать годами".

"Нам надо вернуться к совместной ответственности за те изменения. Если кто-то будет злорадно за спиной нового президента стоять и ждать, пока он ошибется и провалит эти изменения, это будет абсолютно против людей", - сказала лидер "Батькивщины".

Поэтому она призвала своих коллег в Верховной Раде "не превращаться в гири на крыльях перемен".

"Надо немедленно дать возможность новому президенту поменять силовиков: генпрокурора, главу СБУ, министра обороны для того, чтобы посмотреть, имеет ли новый президент политическую волю с помощью своих силовиков привлечь всех представителей действующей власти, которые были замешаны в коррупции, к ответственности. Это будет первый тест на изменения", - сказала Тимошенко.

Она также отметила, что не стоит терпеть действующее правительство еще полгода.

"Если у этого парламента осталась хоть капля совести, надо дать возможность сформировать новое правительство, которое будет жить в совершенно новых целях и задачах. Надо подставить плечо новому руководителю государства, дать возможность осуществлять полномочия новому президенту совершенно по новой концепции изменений в Украине", - сказала Тимошенко.

По ее мнению, надо раскрыть "абсолютно все возможности для изменений и мониторить эти изменения".

"Надо стать неотъемлемой частью той команды, которая к этим изменениям стремится и проводит. Нам надо уйти с этой политической войны всем и начать время восстановления и развития. И так будет", - подытожила Тимошенко.

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