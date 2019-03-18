САП: "агент" НАБУ не обличал коррупционные схемы в оборонке, а был их участником

Специализированная антикоррупционная прокуратура утверждает, что Национальное антикоррупционное бюро пытается скрыть свою причастность к коррупции в оборонном комплексе.

Об этом САП сообщила на Facebook.

В частности, в НАБУ говорили, что их "тайный агент" Евгений Шевченко общался с фигурантами коррупционного скандала в рамках расследования уголовных дел. Речь идет о делах против компаний депутатов Дубневичей.

Однако прокуратура настаивает, что не согласовывала таких следственных действий с участием Шевченко.

Кроме того, НАБУ не открывало дело о взятке, которую предлагали Шевченко для закрытия дел против Дубневичей.

В САП считают, что это "свидетельствует о ложности объяснений НАБУ" и о "попытке избежать от уголовной ответственности за злоупотребления и взяточничество".

Антикоррупционная прокуратура также говорит, что от нее 2 года скрывали до сих пор не передают материалы, которые НАБУ получило от Генпрокуратуры.

САП утверждает, что большинство этих документов касается именно коррупционных сфер в оборонной сфере, а не компаний Дубневичей.

Напомним: