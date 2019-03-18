САП: "агент" НАБУ не обличал коррупционные схемы в оборонке, а был их участником
Специализированная антикоррупционная прокуратура утверждает, что Национальное антикоррупционное бюро пытается скрыть свою причастность к коррупции в оборонном комплексе.
Об этом САП сообщила на Facebook.
В частности, в НАБУ говорили, что их "тайный агент" Евгений Шевченко общался с фигурантами коррупционного скандала в рамках расследования уголовных дел. Речь идет о делах против компаний депутатов Дубневичей.
Однако прокуратура настаивает, что не согласовывала таких следственных действий с участием Шевченко.
Кроме того, НАБУ не открывало дело о взятке, которую предлагали Шевченко для закрытия дел против Дубневичей.
В САП считают, что это "свидетельствует о ложности объяснений НАБУ" и о "попытке избежать от уголовной ответственности за злоупотребления и взяточничество".
Антикоррупционная прокуратура также говорит, что от нее 2 года скрывали до сих пор не передают материалы, которые НАБУ получило от Генпрокуратуры.
САП утверждает, что большинство этих документов касается именно коррупционных сфер в оборонной сфере, а не компаний Дубневичей.
Напомним:
- 25 февраля издание "Bihus.info" обнародовало расследование о том, как люди из окружения Петра Порошенко курируют хищения в оборонной сфере, в расследовании фигурировал сын заместителя секретаря СНБО Игорь Гладковский.
- Позже журналисты сообщили, что все следственные органы, включая НАБУ, "сливали" дела по Гладковскому за взятки.
- 14 марта в НАБУ сообщили, что отстранили от исполнения должностных обязанностей двух детективов – Олега Борисенко и Дмитрия Литвиненко, которые были упомянуты в расследовании о хищениях в "Укроборонпроме".
- Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что в 2017 году прокуратура направила в НАБУ 87 страниц переписок фигурантов скандала.
- В свою очередь руководитель НАБУ Артем Сытник заявил, что ведомство такой переписки не получало, а руководитель САП Назар Холодницкий допустил, что Сытник знал об участии его подчиненных в незаконных схемах.
- Позже НАБУ заявило, что основная часть переписки касается расследований противоправной деятельности компаний Дубневичей, а не хищений в оборонке.
- Также бюро утверждает, что "тайный агент" Евгений Шевченко, который фигурирует в расследовании журналистов, участвовал в проведении негласных следственных действий.
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