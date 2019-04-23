Максакова в суде опровергает версию ГПУ об убийстве Вороненкова - адвокат
Мария Максакова, вдова убитого в марте 2017 года в Киеве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, полностью опровергает версию Генеральной прокуратуры Украины, согласно которой к убийству ее мужа причастны спецслужбы РФ.
Об этом "Украинской правде" рассказал адвокат Влад Добош.
По его словам, 23 апреля на заседании суда Максакова опровергла версию следствия о том, что к убийству Вороненкова причастен ее бывший муж Владимир Тюрин и украинский криминальный авторитет Юрий Василенко, убитый в России в начале года.
Адвокат отметил, что по версии вдовы Вороненкова к его убийству причастны знакомый ее мужа Денис Панаитов и российский бизнесмен Виталий Качур.
"Она считает, что ее бывший муж не причастен к убийству Вороненкова. А виноваты Качур и Панаитов. Последний хотел завладеть их квартирой в Москве", - рассказал Добош.
"В марте (2017 - ред.) было заключено соглашение, согласно которому Панаитов должен был заплатить Вороненкову 2 миллиона долларов, но решил не отдавать эти деньги и спланировал убийство", - пояснил версию Максаковой защитник.
Он отметил, что версия следствия, описанная в обвинительном акте о российских спецслужбах и месть Тюрина разваливается и свидетельствует о том, что следствие было проведено некачественно.
"Доказательств нет. Следствие было проведено некачественно, с одной целью - чтобы Юрий Луценко вышел и отчитался о раскрытии преступления", - заявил адвокат.
Он добавил, что единственное, что сходится в версии убийства - это смерть Вороненкова и причастность киллера Павла Паршова, хотя детали организации убийства остаются неизвестными.
Также Добош заявил, что в суде Максакова утверждала, что не знакома с обвиняемыми Александром Лосем, который по версии следствия, был организатором преступления, и Ярославом Тарасенко, который был за рулем "Ланоса", в котором приехал киллер. Его задержали 16 июля 2017 года.
По мнению адвоката Генпрокуратура просчиталась, когда не проверила версию с Панаитовым, а генпрокурор Луценко выглядел смешно, когда утверждал о следе российских спецслужб в убийстве Вороненкова.
На вопрос, почему Максакова утверждает, что ее экс-супруг Тюрин не причастен к убийству, Добош ответил, что она с ним общается и имеет основания считать его непричастным к убийству Вороненкова.
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Справка: Кто такой Вороненкова и что он делал в Украине
Напомним:
- Уроженец Харькова Юрий Василенко, имеющий двойное гражданство - РФ и Украины был ранен и похищен 10 января в Москве.
- Украинская прокуратура называла Василенко соучастником убийства Вороненкова.
- Дениса Вороненкова убили выстрелом в центре Киева 23 марта 2017 года. Убийцу Павла Паршова ранил охранник бывшего российского депутата – и он скончался в больнице.
- У убийцы Вороненкова был сообщник – Ярослав Левенец, который с 2012 года находится в розыске за экономические преступления.
- Александр Лось, по версии следствия, был вместе с Левенцом соорганизатором преступления, а именно организовывал двух водителей и киллера.
- Ярослав Тарасенко был водителем "Ланоса", на котором приехал киллер. Его задержали 16 июля 2017 года.
- В сентябре 2017 года генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что заказчик убийства находится на территории России и имеет активные контакты с преступными кругами и спецслужбами, а "исполнители, в основном, граждане Украины".
- Позднее стало известно, что в организации убийства подозревается гражданин России Владимир Тюрин – бывший гражданский муж вдовы Вороненкова Марии Максаковой. В марте 2018 года он был объявлен в розыск в Украине.