У Путина прокомментировали причастность РФ к контрабанде деталей для техники ВСУ

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Среда, 27 февраля 2019, 12:35

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал "абсурдом" возможную контрабандную поставку из России   запчастей для военной Вооруженных сил Украины.

Об этом он сказал журналистам в среду, передает "УНИАН".

По его словам, он не в курсе скандала вокруг разворовываний в оборонной сфере Украины, однако добавил, что причастность РФ к контрабанде запчастей для военной техники ВСУ маловероятна.

"Звучит достаточно абсурдно, но не могу ничего сказать однозначно, потому что не располагаю информацией", - сказал он.

На уточняющий вопрос, могла ли из России поставляться контрабандой продукция двойного назначения, на чем, согласно журналистского расследования зарабатывало окружение президента Украины, Песков сказал:

"Нет, весь оборот продукции двойного назначения находится под специальным контролем. Этот специальный контроль осуществляется с целью предотвращения неконтролируемых передвижений этой продукции, этого специального имущества".

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Напомним:

  • 25 февраля издание "Bihus.info" обнародовало расследование о том, как люди из окружения Петра Порошенко курируют хищения в оборонной сфере. В нем фигурировал сын заместителя секретаря СНБО Игорь Гладковский.
  • По данным журналистов, 22-летний Гладковский-младший вместе с партнерами организовал где-то в 2015 году поставки контрабандных российских деталей для военной техники. Госпредприятия переплачивали за товар в 2-4 раза, покупая его у фирм-прокладок. Руководство "Укроборонпрома" знало об аферах и давало на них согласие.
  • Гладковского называют близким другом и партнером Порошенко.
  • 26 февраля представитель президента в парламенте Ирина Луценко заявила, что государственный концерн "Укроборонпром" и заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский намерены судиться против журналистов программы "Наши гроши".
  • Сам Гладковский призвал правоохранительные органы проверить изложенные в журналистском расследовании проекта Bihus.Info данные о незаконных сделках при закупках в армии. И заявил о временном прекращении полномочий первого заместителя секретаря СНБО.
  • Порошенко заявил, что требует у правоохранительных органов проведения срочной проверки информации, изложенной в расследовании журналистов.
  • В "Укроборонпроме" заявили, что считают некорректным оценивать расследования журналистов о коррупционных схемах при участии окружения президента Петра Порошенко и обвинили в манипуляции.
  • В избирательном штабе действующего президента Петра Порошенко назвали "стопроцентной предвыборной технологией" данные программы "Наши гроши" о закупках в армии. В тоже время журналисты заявили, что не имели целью публиковать расследование "под выборы".

Украинская правда

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Темы: Росcия Украина Минобороны скандал


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