У Путина прокомментировали причастность РФ к контрабанде деталей для техники ВСУ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал "абсурдом" возможную контрабандную поставку из России запчастей для военной Вооруженных сил Украины.

Об этом он сказал журналистам в среду, передает "УНИАН".

По его словам, он не в курсе скандала вокруг разворовываний в оборонной сфере Украины, однако добавил, что причастность РФ к контрабанде запчастей для военной техники ВСУ маловероятна.

"Звучит достаточно абсурдно, но не могу ничего сказать однозначно, потому что не располагаю информацией", - сказал он.

На уточняющий вопрос, могла ли из России поставляться контрабандой продукция двойного назначения, на чем, согласно журналистского расследования зарабатывало окружение президента Украины, Песков сказал:

"Нет, весь оборот продукции двойного назначения находится под специальным контролем. Этот специальный контроль осуществляется с целью предотвращения неконтролируемых передвижений этой продукции, этого специального имущества".

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Напомним: