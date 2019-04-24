Вселенский Патриарх поздравил Зеленского

Вселенский Патриарх Варфоломей поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины.

Об этом говорится в соответствующем письме, сообщил чрезвычайный и полномочный посол Украины в Турции Андрей Сибига в Twitter.

"Убедительные одобрение и поддержка, которые вы получили от соотечественников во время голосования, действительно является свидетельством надежды и доверия к вам и позволяет продолжить вести вашу великую страну к еще большим высотам и расширенным горизонтам в будущем", - говорится в письме.

Вселенский патриарх добавил, что с удовольствием наблюдает за прогрессом и обновлением, которые Украина приобретает день за днем.

"Выражаем уверенность в вашей харизме и административных способностях, молимся за то, чтобы ваш президентский срок был успешным, и чтобы вы могли наслаждаться годами динамического служения людям и вдохновляющего руководства страной", - говорится в письме.

Й.В. Вселенський Патріарх Варфоломій привітав В.Зеленського з обранням Президентом України. Матір-Церква відзначає досягнутий Україною прогрес, благословляє продовження реформ і підтверджує, що далі сприятиме добробуту і духовному процвітанню 🇺🇦народу pic.twitter.com/Ni13MaebXl — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) 24 квітня 2019 р.

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Результаты выборов президента Украины 2019

Напомним: