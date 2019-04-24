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Вселенский Патриарх поздравил Зеленского

Среда, 24 апреля 2019, 14:15

Вселенский Патриарх Варфоломей поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины.

Об этом говорится в соответствующем письме, сообщил чрезвычайный и полномочный посол Украины в Турции Андрей Сибига в Twitter.

"Убедительные одобрение и поддержка, которые вы получили от соотечественников во время голосования, действительно является свидетельством надежды и доверия к вам и позволяет продолжить вести вашу великую страну к еще большим высотам и расширенным горизонтам в будущем", - говорится в письме.

Вселенский патриарх добавил, что с удовольствием наблюдает за прогрессом и обновлением, которые Украина приобретает день за днем.

"Выражаем уверенность в вашей харизме и административных способностях, молимся за то, чтобы ваш президентский срок был успешным, и чтобы вы могли наслаждаться годами динамического служения людям и вдохновляющего руководства страной", - говорится в письме.

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Результаты выборов президента Украины 2019

Напомним:

  • 21 апреля в Украине состоялся 2 тур выборов президента.
  • По результатам обработки ЦИК 100% электронных протоколов, с результатом 73,22% голосов победил шоумен Владимир Зеленский. Действующий глава государства Петр Порошенко получил 24,45% электоральной поддержки.
  • Порошенко поздравил своего оппонента с победой и пообещал помощь.
  • Также Зеленского с победой уже поздравили президент Польши Анжей Дуда, президент США Дональд Трамп, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Беларуси Александр Лукашенко, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, главный раввин Украины и Киева Моше Реувен Азман, президент Чехии Милош Земан, канцлер Германии Ангела Меркель и даже беглый президент Виктор Янукович.

Украинская правда

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Темы: церковьЗеленский
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