Москалькова отвезла комиссара Совета Европы в СИЗО к украинским пленным

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Среда, 3 апреля 2019, 17:04

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова совместно с Комиссаром Совета Европы по правам человека Дуней Миятович посетили украинских военнопленных моряков в СИЗО "Лефортово".

Об этом 3 апреля говорится на сайте Москальковой.

В пресс-службе РФ отмечают, что Миятович спрашивала у моряков об условиях содержания, состоянии здоровья и оказании медицинской помощи.

"Моряки сообщили, что обеспечены продуктами питания в полном объеме, претензий к условиям содержания нет, каждый день они имеют возможность выходить на прогулки, в камерах есть все необходимое: телевизор, холодильник, горячая вода, электрические чайники, санузлы, индивидуальные спальные места",  - утверждают в РФ.

 

Также в ведомстве российского омбудсмена пишут, что украинские моряки получают продукты питания от родственников, имеют личные счета, за счёт которых могут приобретать дополнительные продукты питания и средства гигиены.

В российском ведомстве утверждают, что у военнопленных есть возможность встречаться с адвокатами и украинскими консулами, а также вести переписку с родственниками.

Напомним:

  • 25 ноября 2018 года российские военные в Черном море у Крыма таранилиобстреляли и захватили украинские катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу", которые направлялись из Одессы в Мариуполь через Керченский пролив. 24 военнослужащих обвинили по ч. 3 ст. 322 УК России (незаконное пересечение границы).
  • 21 марта 2019 года Следственное управление ФСБ России назначило комиссионную комплексную амбулаторную психолого-психиатрическую судебную экспертизу в отношении всех 24 украинских моряков.
  • 29 марта ФСБ решила проверить работоспособность артиллерийских установок украинских малых бронированных артиллерийских катеров "Никополь" и "Бердянск".

Украинская правда

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Темы: СИЗО моряки Украина


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