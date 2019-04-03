Москалькова отвезла комиссара Совета Европы в СИЗО к украинским пленным
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова совместно с Комиссаром Совета Европы по правам человека Дуней Миятович посетили украинских военнопленных моряков в СИЗО "Лефортово".
Об этом 3 апреля говорится на сайте Москальковой.
В пресс-службе РФ отмечают, что Миятович спрашивала у моряков об условиях содержания, состоянии здоровья и оказании медицинской помощи.
"Моряки сообщили, что обеспечены продуктами питания в полном объеме, претензий к условиям содержания нет, каждый день они имеют возможность выходить на прогулки, в камерах есть все необходимое: телевизор, холодильник, горячая вода, электрические чайники, санузлы, индивидуальные спальные места", - утверждают в РФ.
Также в ведомстве российского омбудсмена пишут, что украинские моряки получают продукты питания от родственников, имеют личные счета, за счёт которых могут приобретать дополнительные продукты питания и средства гигиены.
В российском ведомстве утверждают, что у военнопленных есть возможность встречаться с адвокатами и украинскими консулами, а также вести переписку с родственниками.
Напомним:
- 25 ноября 2018 года российские военные в Черном море у Крыма таранили, обстреляли и захватили украинские катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу", которые направлялись из Одессы в Мариуполь через Керченский пролив. 24 военнослужащих обвинили по ч. 3 ст. 322 УК России (незаконное пересечение границы).
- 21 марта 2019 года Следственное управление ФСБ России назначило комиссионную комплексную амбулаторную психолого-психиатрическую судебную экспертизу в отношении всех 24 украинских моряков.
- 29 марта ФСБ решила проверить работоспособность артиллерийских установок украинских малых бронированных артиллерийских катеров "Никополь" и "Бердянск".