Москалькова отвезла комиссара Совета Европы в СИЗО к украинским пленным

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова совместно с Комиссаром Совета Европы по правам человека Дуней Миятович посетили украинских военнопленных моряков в СИЗО "Лефортово".

Об этом 3 апреля говорится на сайте Москальковой.

В пресс-службе РФ отмечают, что Миятович спрашивала у моряков об условиях содержания, состоянии здоровья и оказании медицинской помощи.

"Моряки сообщили, что обеспечены продуктами питания в полном объеме, претензий к условиям содержания нет, каждый день они имеют возможность выходить на прогулки, в камерах есть все необходимое: телевизор, холодильник, горячая вода, электрические чайники, санузлы, индивидуальные спальные места", - утверждают в РФ.

Также в ведомстве российского омбудсмена пишут, что украинские моряки получают продукты питания от родственников, имеют личные счета, за счёт которых могут приобретать дополнительные продукты питания и средства гигиены.

В российском ведомстве утверждают, что у военнопленных есть возможность встречаться с адвокатами и украинскими консулами, а также вести переписку с родственниками.

Напомним: