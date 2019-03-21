ФСБ назначила психиатрическую экспертизу 24 пленным морякам

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Четверг, 21 марта 2019, 18:39

Следственное управление ФСБ России назначило проведение комиссионной комплексной амбулаторной психолого-психиатрической судебной экспертизы в отношении всех 24 военнопленных украинских моряков.

Об этом 21 марта сообщил адвокат Николай Полозов в Facebook.

В частности в четверг состоялись следственные действия в отношении военнопленного украинского моряка Михаила Власюка.

Власюка ознакомили с постановлением о назначении комиссионной психиатрической экспертизы.

Адвокат утверждает, что по состоянию на 21 марта, подобная экспертиза назначена в отношении всех 24 военнопленных украинских моряков.

Полозов сообщил, что проведение экспертиз должно начаться на следующей неделе в ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В.П.Сербского" Минздрава России.

"Проведение данной экспертизы в отношении военнопленных украинских моряков является незаконной, нарушает нормы международного гуманитарного права, в том числе III Женевской конвенции 1949 года, и является обращением, унижающим достоинство и честь военнопленных", - написал Полозов позицию защиты.

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Напомним:

  • 25 ноября 2018 года российские военные у берегов Крыма таранилиобстреляли и захватили украинские катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу", которые направлялись из Одессы в Мариуполь через Керченский пролив.
  • После атаки пограничников РФ на украинские военные катера и взятия в плен украинских моряков российские "суды" в Крыму арестовали 24 украинских военных. Трое из них во время атаки россиян получили ранения.
  • Украинским военнослужащим предъявили обвинение по ч. 3 ст. 322 УК России (незаконное пересечение границы), им грозит до 6 лет лишения свободы.
  • В ходе допросов все украинские военные заявили следователям ФСБ под протокол, что являются военнопленными.

Украинская правда

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Темы: моряки Украина пленные Керченский пролив Росcия


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