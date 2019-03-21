ФСБ назначила психиатрическую экспертизу 24 пленным морякам
Следственное управление ФСБ России назначило проведение комиссионной комплексной амбулаторной психолого-психиатрической судебной экспертизы в отношении всех 24 военнопленных украинских моряков.
Об этом 21 марта сообщил адвокат Николай Полозов в Facebook.
В частности в четверг состоялись следственные действия в отношении военнопленного украинского моряка Михаила Власюка.
Власюка ознакомили с постановлением о назначении комиссионной психиатрической экспертизы.
Адвокат утверждает, что по состоянию на 21 марта, подобная экспертиза назначена в отношении всех 24 военнопленных украинских моряков.
Полозов сообщил, что проведение экспертиз должно начаться на следующей неделе в ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В.П.Сербского" Минздрава России.
"Проведение данной экспертизы в отношении военнопленных украинских моряков является незаконной, нарушает нормы международного гуманитарного права, в том числе III Женевской конвенции 1949 года, и является обращением, унижающим достоинство и честь военнопленных", - написал Полозов позицию защиты.
Читайте также:
Война в Керченском проливе: таран, штурмовики и захват украинских кораблей
Пленные моряки: где они сейчас, что их ждет и как Украина будет их освобождать
Напомним:
- 25 ноября 2018 года российские военные у берегов Крыма таранили, обстреляли и захватили украинские катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу", которые направлялись из Одессы в Мариуполь через Керченский пролив.
- После атаки пограничников РФ на украинские военные катера и взятия в плен украинских моряков российские "суды" в Крыму арестовали 24 украинских военных. Трое из них во время атаки россиян получили ранения.
- Украинским военнослужащим предъявили обвинение по ч. 3 ст. 322 УК России (незаконное пересечение границы), им грозит до 6 лет лишения свободы.
- В ходе допросов все украинские военные заявили следователям ФСБ под протокол, что являются военнопленными.