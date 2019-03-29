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ФСБ назначила новую экспертизу по делу украинских моряков

Пятница, 29 марта 2019, 14:51

Российское "следствие" назначило новую экспертизу по делу военнопленных украинских моряков.

Как сообщил адвокат Николай Полозов, теперь ФСБ намерено проверить работоспособность артиллерийских установок украинских малых бронированных артиллерийских катеров "Никополь" и "Бердянск".

Он проинформировал, что в четверг и в пятницу продолжились следственные действия в отношении военнопленных украинских моряков.

За эти два дня следователи ознакомили адвокатов и военнопленных моряков Владимира Терещенко, Сергея Цыбизова и Андрея Опрыско с постановлениями о назначении новой технической экспертизы.

"В этот раз СУ ФСБ решило проверить работоспособность артиллерийских установок МБАК "Никополь" и МБАК "Бердянск", – отметил Полозов.

В ходе следственных действий адвокаты заявили ходатайства о приобщении доклада Управления верховного комиссара ООН по правам человека , в котором захваченные моряки признаются наделёнными статусом военнопленных.

В ближайшие две недели с постановлениями о назначении технической экспертизы будут ознакомлены все 24 военнопленных украинских моряка и их адвокаты.

Напомним:

  • Неделю назад Следственное управление ФСБ России назначило комиссионную комплексную амбулаторную психолого-психиатрическую судебную экспертизу в отношении всех 24 военнопленных украинских моряков.
  • 25 ноября 2018 года российские военные у берегов Крыма таранилиобстреляли и захватили украинские катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу", которые направлялись из Одессы в Мариуполь через Керченский пролив.
  • После атаки пограничников РФ на украинские военные катера и взятия в плен украинских моряков российские "суды" в Крыму арестовали 24 украинских военных. Трое из них во время атаки россиян получили ранения.
  • Украинским военнослужащим предъявили обвинение по ч. 3 ст. 322 УК России (незаконное пересечение границы), им грозит до 6 лет лишения свободы.
  • В ходе допросов все украинские военные заявили следователям ФСБ под протокол, что являются военнопленными.

Темы: морякиФСБРосcияпленные
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