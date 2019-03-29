ФСБ назначила новую экспертизу по делу украинских моряков
Российское "следствие" назначило новую экспертизу по делу военнопленных украинских моряков.
Как сообщил адвокат Николай Полозов, теперь ФСБ намерено проверить работоспособность артиллерийских установок украинских малых бронированных артиллерийских катеров "Никополь" и "Бердянск".
Он проинформировал, что в четверг и в пятницу продолжились следственные действия в отношении военнопленных украинских моряков.
За эти два дня следователи ознакомили адвокатов и военнопленных моряков Владимира Терещенко, Сергея Цыбизова и Андрея Опрыско с постановлениями о назначении новой технической экспертизы.
"В этот раз СУ ФСБ решило проверить работоспособность артиллерийских установок МБАК "Никополь" и МБАК "Бердянск", – отметил Полозов.
В ходе следственных действий адвокаты заявили ходатайства о приобщении доклада Управления верховного комиссара ООН по правам человека , в котором захваченные моряки признаются наделёнными статусом военнопленных.
В ближайшие две недели с постановлениями о назначении технической экспертизы будут ознакомлены все 24 военнопленных украинских моряка и их адвокаты.
Напомним:
- Неделю назад Следственное управление ФСБ России назначило комиссионную комплексную амбулаторную психолого-психиатрическую судебную экспертизу в отношении всех 24 военнопленных украинских моряков.
- 25 ноября 2018 года российские военные у берегов Крыма таранили, обстреляли и захватили украинские катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу", которые направлялись из Одессы в Мариуполь через Керченский пролив.
- После атаки пограничников РФ на украинские военные катера и взятия в плен украинских моряков российские "суды" в Крыму арестовали 24 украинских военных. Трое из них во время атаки россиян получили ранения.
- Украинским военнослужащим предъявили обвинение по ч. 3 ст. 322 УК России (незаконное пересечение границы), им грозит до 6 лет лишения свободы.
- В ходе допросов все украинские военные заявили следователям ФСБ под протокол, что являются военнопленными.
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