ФСБ назначила новую экспертизу по делу украинских моряков

Российское "следствие" назначило новую экспертизу по делу военнопленных украинских моряков.

Как сообщил адвокат Николай Полозов, теперь ФСБ намерено проверить работоспособность артиллерийских установок украинских малых бронированных артиллерийских катеров "Никополь" и "Бердянск".

Он проинформировал, что в четверг и в пятницу продолжились следственные действия в отношении военнопленных украинских моряков.

За эти два дня следователи ознакомили адвокатов и военнопленных моряков Владимира Терещенко, Сергея Цыбизова и Андрея Опрыско с постановлениями о назначении новой технической экспертизы.

"В этот раз СУ ФСБ решило проверить работоспособность артиллерийских установок МБАК "Никополь" и МБАК "Бердянск", – отметил Полозов.

В ходе следственных действий адвокаты заявили ходатайства о приобщении доклада Управления верховного комиссара ООН по правам человека , в котором захваченные моряки признаются наделёнными статусом военнопленных.

В ближайшие две недели с постановлениями о назначении технической экспертизы будут ознакомлены все 24 военнопленных украинских моряка и их адвокаты.

Напомним: