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Украина требует, чтобы РФ немедленно освободила 113 осужденных украинцев - Минюст

Четверг, 4 апреля 2019, 15:08

Украина направила ноту Российской Федерации с требованием передать украинским компетентным органам 113 граждан Украины, которые незаконно удерживаются на территории РФ и в оккупированном Крыму - в нарушение норм международного гуманитарного права и международного права прав человека.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

Отмечается, что в Минюст поступили обращения граждан Украины, осужденных так называемыми "судами" в оккупированном Крыму по Уголовному кодексу РФ и отбывают наказание в России и на аннексирована полуострове.

В ведомстве отметили, что Крым является неотъемлемой частью территории Украины, на которую распространяется действие Конституции и законов Украины и любые органы на оккупированной территории и их деятельность считаются незаконными. Соответственно, и любые их решения являются незаконными.

"Украина требует от Российской Федерации немедленного возвращения своих граждан, незаконно содержатся в РФ и на оккупированной территории Автономной Республики Крым в нарушение норм и принципов международного гуманитарного права и международного права прав человека", - говорится в заявлении.

"И обеспечить им возможность отбывать наказание, назначенное украинскими судами, на территории Украины согласно ее законодательству, а также реализовать свое право на рассмотрение дела установленным законом Украины судом", - добавили в Минюсте.

Напомним:

  • 4 апреля Севастопольский городской суд приговорил двух жителей Севастополя Владимира Дудко и Алексея Бессарабова, которых ФСБ считает агентами украинских спецслужб, к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
  • 16 марта 2014 года на территории Крыма и Севастополя состоялся так называемый "референдум" о статусе полуострова, по результатам которого Россия включила Крым в свой состав, отрицает оккупацию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости".
  • 18 марта 2014 года президент РФ Владимир Путин объявил о "присоединении" Крыма к России.
  • С тех пор в оккупированном Крыму систематически проходят обыски и аресты активистов, журналистов и крымских татар, которые могут быть против политики РФ.
  • Кроме того, в РФ находится более 70 политзаключенных-украинцев, обвиняемых в экстремизме и терроризме. В частности, был случай похищения в Беларуси гражданина Украины 19-летнего Павла Гриба, которого приговорили к 6 годам лишения свободы по обвинению в подготовке к теракту.

Украинская правда

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Темы: МинюстРосcияКрымоккупациясуд
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