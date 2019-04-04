Украина требует, чтобы РФ немедленно освободила 113 осужденных украинцев - Минюст

Украина направила ноту Российской Федерации с требованием передать украинским компетентным органам 113 граждан Украины, которые незаконно удерживаются на территории РФ и в оккупированном Крыму - в нарушение норм международного гуманитарного права и международного права прав человека.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

Отмечается, что в Минюст поступили обращения граждан Украины, осужденных так называемыми "судами" в оккупированном Крыму по Уголовному кодексу РФ и отбывают наказание в России и на аннексирована полуострове.

В ведомстве отметили, что Крым является неотъемлемой частью территории Украины, на которую распространяется действие Конституции и законов Украины и любые органы на оккупированной территории и их деятельность считаются незаконными. Соответственно, и любые их решения являются незаконными.

"Украина требует от Российской Федерации немедленного возвращения своих граждан, незаконно содержатся в РФ и на оккупированной территории Автономной Республики Крым в нарушение норм и принципов международного гуманитарного права и международного права прав человека", - говорится в заявлении.

"И обеспечить им возможность отбывать наказание, назначенное украинскими судами, на территории Украины согласно ее законодательству, а также реализовать свое право на рассмотрение дела установленным законом Украины судом", - добавили в Минюсте.

Напомним: