Херсонское СИЗО во время оккупации охраняли сами же заключенные – Минюст Херсонское СИЗО во время российской оккупации охраняли пожизненно осужденные, которые сами сплотились. Источник: заместитель министра юстиции Елена Высоцкая в интервью Укринформу Пр

Херсонское СИЗО после российского обстрела в декабре 2022 года. Фото Департамента по вопросам исполнения уголовных наказаний

Херсонское СИЗО во время российской оккупации охраняли пожизненно осужденные, которые сами сплотились.

Источник: заместитель министра юстиции Елена Высоцкая в интервью Укринформу

Прямая речь Высоцкой: "Кстати, когда мы вернули себе управление Херсонским СИЗО, оказалось, что его охраняли пожизненно осужденные, которые сами сплотились.

Такое решение они объяснили тем, что хотели связывать жизнь с Украиной и не желали ухудшать свое юридическое положение, поэтому не сдались врагу и очень рассчитывают на пересмотр своих приговоров. Это заслуживает уважения и внимания от общества".

Детали: Она рассказала, что в первые дни войны Украина потеряла 11 исправительных учреждений и 3 тысячи человек, которые в них удерживались.

Но в Херсонской области было деоккупировано 4 учреждения – 1 следственный изолятор и три колонии.

Высоцкая также рассказала, что все заключенные, которых захватчики выпустили во время отступления, вернулись в СИЗО Херсона.

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Прямая речь заместителя министра юстиции: "Все вернулись! Меня могут назвать наивной, если скажу, что прямо все сами вернулись. Но понимаем, что жить в только что деоккупированном городе, где много военных, блокпостов, отсутствует электричество, непросто. Поэтому, конечно, я понимаю, что иногда заключенные возвращались из-за отсутствия возможности выехать или спрятаться.

Некоторых помогали обнаруживать на блокпостах наши военные или полиция, личность идентифицировали с помощью Реестра осужденных и заключенных".

Детали: По ее словам, сейчас удерживаемые в Херсонском СИЗО вместе с упомянутыми пожизненно заключенными перемещены в учреждения Николаева и Одессы, "потому что в Херсоне все же опасно".

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