ЦИК объяснила, почему государство не проведет дебаты на "Олимпийском"

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Четверг, 4 апреля 2019, 20:18

Центральная избирательная комиссия говорит, что теледебаты между кандидатами в президенты, организованные за государственные средства, проводятся в Национальной общественной телерадиокомпании Украины.

Об этом говорится в пресс-релизе Центризбиркома.

Порядок проведения дискуссии, которую оплачивает государство, утвержденн Законом "О выборах Президента" и постановлением ЦИК от 5 мая 2014 года № 472.

"Теледебаты проводятся в студии, оформление которой не может содержать агитационных материалов в пользу любого из кандидатов", – отмечают в ЦИК.

Организует дебаты НСТУ в последнюю пятницу перед днем ​​голосования между 19 и 22 часами в прямом эфире. Длиться эфир должен не менее 60 минут.

ЦИК отмечает, что дебаты перед вторым туром проводятся в случае его назначения. По состоянию на 4 апреля официально еще не установлены результаты выборов 31 марта 2019 года, а значит, не назначено повторное голосование.

"Важность этих теледебатов является бесспорной как с точки зрения соблюдения закона, так и с точки зрения общественного интереса", – отмечают в Центризбиркоме.

В то же время, ведомство отмечает, что кандидаты имеют право за счет собственных избирательных фондов проводить агитацию в других формах.

В частности, другие телеканалы могут организовывать дебаты, которые будут оплачиваться кандидатами. Такие программы тоже регламентированы законом: должны транслироваться в прямом эфире, проводиться в сроки, определенные для агитации, в промежутке между 19 и 22 часами.

При этом СМИ, которое предоставило эфирное время одному кандидату, не может отказать другому на аналогичных условиях.

Однако ЦИК обращает внимание, что агитация должна начинаться после назначения второго тура и заканчиваться в 24 часа последней пятницы перед днем ​​голосования

"Поэтому до установления Центральной избирательной комиссией результатов голосования в день выборов президента Украины 31 марта 2019 года проведение предвыборной агитации в любых ее формах является грубым нарушением требований закона. Дискуссии между субъектами избирательного процесса о месте и условиях проведения теледебатов могут быть восприняты как предвыборная агитация", – пояснила ЦИК.

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Напомним:

  • Вечером 3 апреля Зеленский записал обращение, в котором подтвердил готовность дебатировать с Порошенко, но на НСК "Олимпийский".
  • Одним из требований Зеленского было прохождение экспертизы, чтобы "доказать народу, что среди них нет ни алкоголиков, ни наркоманов".
  • Ночью 4 апреля Порошенко обнародовал видеообращение к Зеленскому, где заявил, что он готов провести дебаты на НСК "Олимпийский".
  • В ЦИК считают, что дебаты на стадионе могут быть формой предвыборной агитации, поэтому должны оплачиваться из избирательных фондов кандидатов.
  • Второй тур выборов состоится 21 апреля, а дебаты на "Суспильном" 19 апреля.
  • В штабе кандидата в президенты действующего главы государства Петра Порошенко заявили, что он будет ждать Зеленского утром 5 апреля для сдачи анализов, в том числе на употребление алкоголя и наркотиков.
  • Зеленский отказался сдавать анализы в медпункте "Олимпийского" и пригласил в частную лабораторию, владелец которой поддерживает шоумена.

Украинская правда

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