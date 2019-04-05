Как РФ прячет свои ЧВК: Казармы для наемников строили под видом пионерлагеря

Казармы в селе Молькино Краснодарского края, где расквартированы российские частные военные компании, строились под видом корпусов пионерского лагеря, фирмой связанной с бизнесменом Евгением Пригожиным.

Об этом пишет Reuters.

За периметром военной базы рядом с хутором Молькино под Краснодаром стоят казармы, где, как говорят очевидцы, расквартировываются российские частные военные специалисты перед отправкой на войну в Сирию.

Однако по документам эти казармы - три длинных двухэтажных здания - не имеют отношения к российскому Минобороны. В решениях суда они обозначены как пионерский лагерь.

За строительство зданий отвечала частная компания Мегалайн, и в открытых документах не было следов каких-либо конкурсных процедур, которые по закону необходимы для проектов, финансирующихся из бюджета.

Мегалайн - это фирма, которая связана с российским бизнесменом Евгением Пригожиным, включенным в черный список США за свою работу с российской армией.

Рейтер не смог выяснить, какую роль Пригожин сыграл в строительстве этого лагеря и играл ли ее вообще, а также, как Мегалайн был выбран для стройки и каково происхождение денег, заплаченных за возведение казарм.

Но маскировка настоящего предназначения зданий, построенных на земле Минобороны, это один из примеров того, как тщательно Россия хранит секреты своих операций в Сирии.

Казармы рядом с хутором Молькино в Краснодарском крае были перевалочным пунктом для бойцов ЧВК, по словам близкого к ним человека, который останавливался в лагере, и бывавшего там родственника одного из бойцов.

Российское Минобороны не ответило на вопрос о предназначении зданий в Молькино.

Представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на запрос о строительстве лагеря, сказал: "Мы ничего не знаем об этом. Вообще не наш вопрос".

Мегалайн не ответил на письменные вопросы Рейтер, а связанные с компанией телефонные номера не отвечали.

Компания "Конкорд менеджмент и консалтинг", основной бизнес Пригожина, назвала вопросы агентства "не имеющими никакого отношения к действительности" и сказала, что не планирует отвечать на них, поскольку расценивает Reuters "как ангажированное издание, существующее на средства американских и британских властей для очернения российской действительности".

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