Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Как РФ прячет свои ЧВК: Казармы для наемников строили под видом пионерлагеря

Пятница, 5 апреля 2019, 02:34

Казармы в селе Молькино Краснодарского края, где расквартированы российские частные военные компании, строились под видом корпусов пионерского лагеря, фирмой связанной с бизнесменом Евгением Пригожиным.

Об этом пишет Reuters.

За периметром военной базы рядом с хутором Молькино под Краснодаром стоят казармы, где, как говорят очевидцы, расквартировываются российские частные военные специалисты перед отправкой на войну в Сирию.

 

Однако по документам эти казармы - три длинных двухэтажных здания - не имеют отношения к российскому Минобороны. В решениях суда они обозначены как пионерский лагерь.

За строительство зданий отвечала частная компания Мегалайн, и в открытых документах не было следов каких-либо конкурсных процедур, которые по закону необходимы для проектов, финансирующихся из бюджета.

Мегалайн - это фирма, которая связана с российским бизнесменом Евгением Пригожиным, включенным в черный список США за свою работу с российской армией.

Рейтер не смог выяснить, какую роль Пригожин сыграл в строительстве этого лагеря и играл ли ее вообще, а также, как Мегалайн был выбран для стройки и каково происхождение денег, заплаченных за возведение казарм.

Но маскировка настоящего предназначения зданий, построенных на земле Минобороны, это один из примеров того, как тщательно Россия хранит секреты своих операций в Сирии.

Казармы рядом с хутором Молькино в Краснодарском крае были перевалочным пунктом для бойцов ЧВК, по словам близкого к ним человека, который останавливался в лагере, и бывавшего там родственника одного из бойцов.

Российское Минобороны не ответило на вопрос о предназначении зданий в Молькино.

Представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на запрос о строительстве лагеря, сказал: "Мы ничего не знаем об этом. Вообще не наш вопрос".

Мегалайн не ответил на письменные вопросы Рейтер, а связанные с компанией телефонные номера не отвечали.

Компания "Конкорд менеджмент и консалтинг", основной бизнес Пригожина, назвала вопросы агентства "не имеющими никакого отношения к действительности" и сказала, что не планирует отвечать на них, поскольку расценивает Reuters "как ангажированное издание, существующее на средства американских и британских властей для очернения российской действительности".

Напоминаем:

"Украинская правда" в Threads

Темы: РосcияСириявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Все новости...
Росcия
Путин навредил себе, когда признал финансирование "Вагнера" – Линкявичюс
Британия будет накладывать санкции на Иран за военную помощь России
Глава МИД Германии признала: Берлин игнорировал предупреждения об опасности России
Последние новости
23:57
ОбновленоРоссияне запустили "Шахеды" по нескольким направлениям
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
21:56
Новый министр аграрной политики Польши впервые поговорил с украинским коллегой
21:44
Экономические новости 22 декабря: увольнение в АМКУ, Украина и Польша согласовали действия на границе
21:43
фотоВ Одесской области ПВО уничтожила 7 российских дронов, повреждено учебное заведение
21:32
В Риге обыскали Дом Москвы за возможное нарушение санкций ЕС
Все новости...
Реклама: