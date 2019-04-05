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Зеленский наперегонки с Порошенко сдал анализы

Пятница, 5 апреля 2019, 08:05
Зеленский наперегонки с Порошенко сдал анализы

Кандидат в президенты Владимир Зеленский заявил, что сдал анализы в частной лаборатории "Евролаб".

Об этом он сказал, выйдя из лаборатории, сообщает корреспондент "Украинской правды".

Кандидат говорит, что сдавал кровь. 

 

В то же время, отвечая на вопросы журналистов, сказал, что готов сдавать и другие анализы, если это потребуется.

Зеленский не объяснил журналистам, почему приехал в лабораторию раньше 8 часов, на которые приглашал президента Петра Порошенко. Известно, что он приехал в лабораторию около 07:40.

Во время пребывания Зеленского в "Евролабе" возле него дежурили несколько машин полиции.

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Напомним:

  • В первом туре выборов победили Владимир Зеленский и Петр Порошенко.
  • Вечером 3 апреля Зеленский записал обращение, в котором подтвердил готовность дебатировать с Порошенко, но на НСК "Олимпийский".
  • Одним из требований Зеленского было прохождение экспертизы, чтобы "доказать народу, что среди них нет ни алкоголиков, ни наркоманов".
  • Ночью 4 апреля Порошенкообнародовал видеообращение к Зеленскому, где заявил, что он готов провести дебаты на НСК "Олимпийский".
  • Позже в штабе Порошенко заявили, что он будет ждать Зеленского утром 5 апреля для сдачи анализов, в том числе на употребление алкоголя и наркотиков на НСК "Олимпийский".
  • Зеленский отказался сдавать анализы в медпункте "Олимпийского" и пригласил в частную лабораторию, владелец которой поддерживает шоумена.
  • И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что современное оборудование для проверки употребления наркотиков и алкоголя есть в антидопинговом центре олимпийского комитета.
  • Второй тур выборов состоится 21 апреля, а дебаты на "Суспильном" 19 апреля.

Соня Лукашова, УП

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Темы: Зеленскийвыборы президента 2019
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