Зеленский наперегонки с Порошенко сдал анализы

Кандидат в президенты Владимир Зеленский заявил, что сдал анализы в частной лаборатории "Евролаб".

Об этом он сказал, выйдя из лаборатории, сообщает корреспондент "Украинской правды".

Кандидат говорит, что сдавал кровь.

В то же время, отвечая на вопросы журналистов, сказал, что готов сдавать и другие анализы, если это потребуется.

Зеленский не объяснил журналистам, почему приехал в лабораторию раньше 8 часов, на которые приглашал президента Петра Порошенко. Известно, что он приехал в лабораторию около 07:40.

Во время пребывания Зеленского в "Евролабе" возле него дежурили несколько машин полиции.

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Напомним: