Супрун рассказала, где лучше сдать анализы на проверку содержания наркотиков и алкоголя
И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что современное оборудование для проверки употребления наркотиков и алкоголя есть в антидопинговом центре олимпийского комитета.
Об этом она написала в Facebook.
"Для основательного анализа необходимо специфическое оборудование, которое действует совершенно другим методом. Это должен быть длительный процесс исследования (2-3 дня) на основе аналитической химии. А именно: хромато-масс-спектометрия. Все остальное, например тест-полоски, которые обещают результат за 15 минут, не является достоверным показателем", - отмечает Супрун.
По ее словам, в нашей стране мало лабораторий, которые делают подобные глубокие исследования.
"В Украине не так много лабораторий, которые могут сделать такое исследование. Еще меньше - гарантировать, что оно будет проведено качественно. Наиболее современное оборудование для этого есть только в антидопинговом центре олимпийского комитета", - отметила Супрун.
В этом центре сотрудники регулярно работают со спортсменами чтобы определить, употребляют ли они запрещенные вещества.
"На этом оборудовании анализируют такие биологические материалы: мочу, волосы, ногти и даже кровь, где наркотики очень быстро метаболизируются. Если человек регулярно (1-2 раза в неделю употребляет наркотики), такой метод это подтвердит", - рассказывает и.о. министра здравоохранения.
Вместе с тем наличие алкоголя в организме легче подтвердить, чем наркотики. Однако, он быстрее выводится из организма.
Наркотические вещества или алкоголь хранятся в биологических материалах человека с разной продолжительностью. Она зависит от того, как часто человек их принимает. В частности, в моче алкоголь сохраняется 10-12 часов, а различные виды наркотиков от суток до 30 дней. В крови алкоголь содержится сутки, а различные наркотические вещества от часа до 24 часов.
В волосах следы наркотических веществ появляются после одной недели от времени употребления. Однако сохраняются там очень долго - до 90 дней и даже больше.
В ногтях следы наркотических веществ могут оставаться от 3 до 5 месяцев в ногтях на руках и от 8 до 14 месяцев в ногтях на ногах.
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Напомним:
- Вечером 3 апреля Зеленский записал обращение, в котором подтвердил готовность дебатировать с Порошенко, но на НСК "Олимпийский".
- Одним из требований Зеленского было прохождение экспертизы, чтобы "доказать народу, что среди них нет ни алкоголиков, ни наркоманов".
- Ночью 4 апреля Порошенко обнародовал видеообращение к Зеленскому, где заявил, что он готов провести дебаты на НСК "Олимпийский".
- В ЦИК считают, что дебаты на стадионе могут быть формой предвыборной агитации, поэтому должны оплачиваться из избирательных фондов кандидатов.
- Второй тур выборов состоится 21 апреля, а дебаты на "Суспильном" 19 апреля.
- В штабе кандидата в президенты действующего главы государства Петра Порошенко заявили, что он будет ждать Зеленского утром 5 апреля для сдачи анализов, в том числе на употребление алкоголя и наркотиков.
- Зеленский отказался сдавать анализы в медпункте "Олимпийского" и пригласил в частную лабораторию, владелец которой поддерживает шоумена.