Зеленский к Порошенко: вы марионетка Свинарчука или он ваша марионетка?

Шоумен Владимир Зеленский обратился к действующему президенту Петру Порошенко с вопросом является ли он "марионеткой Свинарчука" или "Свинарчук - марионетка Порошенко".

Соответствующее заявление Зеленский сделал в своем штабе.

"Видели пресс-конференцию нашего гаранта. Он еще раз сказал, что я марионетка Коломойского. Как сказал гарант, что делать? У меня только один вопрос, я думаю, что он увидит это. Так вы марионетка Свинарчука или Свинарчук ваша марионетка? Если можно, передайте пожалуйста нашему гаранту", - заявил шоумен.

Свинарчук - это прежняя фамилия экс-первого заместителя секретаря Совета нацбезопасности и ближайшего соратника Порошенко Олега Гладковского и его сына Игоря.

Напомним: