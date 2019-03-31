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Зеленский к Порошенко: вы марионетка Свинарчука или он ваша марионетка?

Воскресенье, 31 марта 2019, 23:11
Зеленский к Порошенко: вы марионетка Свинарчука или он ваша марионетка?

Шоумен Владимир Зеленский обратился к действующему президенту Петру Порошенко с вопросом является ли он "марионеткой Свинарчука" или "Свинарчук - марионетка Порошенко".

Соответствующее заявление Зеленский сделал в своем штабе.

"Видели пресс-конференцию нашего гаранта. Он еще раз сказал, что я марионетка Коломойского. Как сказал гарант, что делать? У меня только один вопрос, я думаю, что он увидит это. Так вы марионетка Свинарчука или Свинарчук ваша марионетка? Если можно, передайте пожалуйста нашему гаранту", - заявил шоумен.

Свинарчук - это прежняя фамилия экс-первого заместителя секретаря Совета нацбезопасности и ближайшего соратника Порошенко Олега Гладковского и его сына Игоря.

Напомним:

  • Результаты Национального экзит-пола по состоянию на 18.00 свидетельствуют о победе Владимира Зеленского, за которого отдали голоса 30,4% опрошенных украинцев.
  • Второе место по данным социологов, занимает действующий президент Петр Порошенко с результатом 17,8%, а третье место Юлия Тимошенко с 14,2% электоральной поддержки.
  • Ранее Зеленский заявил, что ему все равно с кем быть во втором туре. Порошенко назвал Зеленского "марионеткой Коломойского".
  • 25 февраля издание "Bihus.info" обнародовало расследование о том, как люди из окружения Петра Порошенко курируют хищения в оборонной сфере, в расследовании фигурировал сын заместителя секретаря СНБО Игорь Гладковский.
  • По данным СМИ, 22-летний Гладковский-младший вместе с партнерами организовал поставки контрабандных российских деталей для военной техники, за которые госпредприятия переплачивали в 2-4 раза, покупая его у фирм-прокладок. Руководство "Укроборонпрома" знало об аферах и давало на них согласие.
  • 4 марта журналисты обнародовали еще одну серию расследования. В ней утверждалось, что Олег Гладковський лично получил "откат" по хищению в оборонном комплексе в размере 30 000 долларов.
  • 4 марта Порошенко уволил Гладковского из СНБО.
  • 6 марта президент Петр Порошенко заявил на заседании Совета национальной безопасности и обороны, что инициирует международный аудит и комплексную ревизию всех контрактов государственного концерна "Укроборонпром".
  • Позже издание "Bihus.info" сообщило, что все следственные органы, включая НАБУ, "сливали" дела по Гладковскому за взятки.
  • Гладковский-младший подал в суд на журналиста Дениса Бигуса в связи с расследованием, где он фигурирует.
  • 7 марта НАБУ провело обыски у экс-первого заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны и его сына.
  • Олег Гладковський вместе с Игорем Кононенко являются ближайшими партнерами президента и управляют бизнесом Порошенко после его избрания.

Мария Думанская, УП

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Темы: Зеленскийвыборы президента 2019ПорошенкоГладковский
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