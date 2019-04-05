Тимошенко проигнорировала предложение Зеленского
Лидер ВО "Батькивщина" и экс-кандидат в президенты Юлия Тимошенко не ответила на предложение шоумена и кандидата в президенты Владимира Зеленского стать ведущей на дебатах между ним и действующим президентом Петром Порошенко.
Об этом в интервью "Радио НВ" сообщил советник кандидата в президенты Зеленского Дмитрий Разумков.
С момента публикации видео с предложением Зеленского уже прошли указанные 24 часа. Однако от Тимошенко не прозвучало никакого ответа.
По словам Разумкова, она может быть ангажированной, но равноудаленной от обоих кандидатов. Тимошенко критиковала Зеленского и Порошенко и из-за єтого "она бы была как раз независимым арбитром".
"Действительно, если бы она согласилась, то, по большому счету, на стадионе было бы представлено 60% голосов избирателей. Но случилось так, как случилось. Я думаю, что будет предложено (позицию ведущего - УП) любому другому. Это должен быть независимый рефери, который будет равноудален от двух команд", - отметил Разумков.
Чтобы уточнить позицию Юлии Тимошенко, Украинская правда звонила 4 и 5 апреля ее пресс-службе, но там не отвечали на звонки.
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Напомним:
- Вечером 3 апреля Зеленскийзаписал обращение, в котором подтвердил готовность дебатировать с Порошенко, но на НСК "Олимпийский".
- Ночью 4 апреля Порошенко обнародовал видеообращение к Зеленскому, где заявил, что он готов провести дебаты на НСК "Олимпийский".
- Позже Зеленский предложил экс-кандидату в президенты Юлии Тимошенко стать "гарантом честных правил" на его дебатах с Петром Порошенко.
- Однако Порошенко заявил, что это предложение является неуважением, как Тимошенко, так и ее избирателей.
- В ЦИК считают, что дебаты на стадионе могут быть формой предвыборной агитации, поэтому должны оплачиваться из избирательных фондов кандидатов.
- Второй тур выборов состоится 21 апреля, а дебаты на "Суспильном" 19 апреля.
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