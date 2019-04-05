Тимошенко проигнорировала предложение Зеленского

Лидер ВО "Батькивщина" и экс-кандидат в президенты Юлия Тимошенко не ответила на предложение шоумена и кандидата в президенты Владимира Зеленского стать ведущей на дебатах между ним и действующим президентом Петром Порошенко.

Об этом в интервью "Радио НВ" сообщил советник кандидата в президенты Зеленского Дмитрий Разумков.

С момента публикации видео с предложением Зеленского уже прошли указанные 24 часа. Однако от Тимошенко не прозвучало никакого ответа.

По словам Разумкова, она может быть ангажированной, но равноудаленной от обоих кандидатов. Тимошенко критиковала Зеленского и Порошенко и из-за єтого "она бы была как раз независимым арбитром".

"Действительно, если бы она согласилась, то, по большому счету, на стадионе было бы представлено 60% голосов избирателей. Но случилось так, как случилось. Я думаю, что будет предложено (позицию ведущего - УП) любому другому. Это должен быть независимый рефери, который будет равноудален от двух команд", - отметил Разумков.

Чтобы уточнить позицию Юлии Тимошенко, Украинская правда звонила 4 и 5 апреля ее пресс-службе, но там не отвечали на звонки.

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Напомним: