Порошенко о Тимошенко в роли ведущей на дебатах: Это неуважение

Кандидат в президенты и действующий глава государства Петр Порошенко заявил, что предложение шоумена и кандидата в президенты Владимира Зеленского о том, чтобы модератором на дебатах была лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко является неуважением, как к ней, так и к ее избирателей.

Об этом он сказал на брифинге, после того, как сдал анализы.

На вопрос журналистов, как он относится к тому, что Тимошенко может быть ведущей на дебатах, он ответил, что дебаты - это не шоу и подобное является пренебрежением.

"В первую очередь это неуважение к Юлии Тимошенко, как к политику, занявшей третье место в первом туре президентских выборов, а также к ее избирателям", - сказал Порошенко, отметив, что за нее проголосовало более 2,5 миллиона украинцев.

Фото Дмитрия ларина, УП

По его словам, неуважением к ним является то, какую роль попытался навязать Тимошенко Зеленский.

"Подобное отношение считаю недостойным", - заявил президент.

Он отметил, что избирателей надо уважать и подчеркнул, что уважает избирателей лидера "Батькивщины", благодарен тем, кто проголосовал за него и заверил, что уважает и избирателей Зеленского и сделает все возможное, чтобы во втором туре они проголосовали за него.

При этом Порошенко добавил, что очень доволен тем, что Зеленский наконец принял его предложение проведения дебатов.

"Это абсолютно необходимо, потому что это не шоу и не спектакль, а это право украинских граждан получить полную и всестороннюю информацию о программах и планах кандидатов", - сказал он.

Президент подчеркнул, что дебаты - это возможность задать вопросы и получить ответы для того, чтобы определить будущее государства на годы или даже на десятилетия вперед.

"И, несмотря на странную форму представления, меня пригласили на "Олимпийский". Я сегодня на стадионе", - заявил Порошенко

"Твердо убежден, что Владимир Зеленский наберется мужества, доедет до "Олимпийского" и дебаты состоятся", - отметил он.

По его словам, было бы хорошо, чтобы дебаты состоялись в несколько этапов. В частности, дебаты о позиции по ключевым полномочиям Верховного Главнокомандующего, по программе укрепления обороны и безопасности, а также по внешней политике и защите конституционных прав и свобод граждан.

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Напомним: