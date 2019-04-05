В РФ оштрафовали Twitter из-за отказа хранить данные пользователей
Пятница, 5 апреля 2019, 23:18
Суд в Москве признал соцсеть Twitter виновной и определил наказание в виде штрафа в три тысячи рублей (1200 гривен - УП).
Об этом сообщает издание "Медиазона".
Российский суд оштрафовал Twitter, так как соцсеть не хранит данные российских пользователей в России, а за рубежом.
Суд назначил штраф по административной статье о непредоставлении информации.
Также суд в Москве будет рассматривать аналогичное административное дело в отношении Facebook.
Напомним:
- 1 сентября 2015 года в России вступил в силу закон о хранении персональных данных. Он обязывает компании хранить и обрабатывать персональные данные граждан РФ на территории России.
- 21 января 2019 года "Роскомнадзор" заявил, что начинает административное производство в отношении американских компаний Twitter и Facebook.
- В России соцсети обвинили в том, что они не сообщили "Роскомнадзору" о фактическом выполнении законодательства о переносе данных российских пользователей в РФ и о сроках выполнения данных норм в будущем.
- Административное дело в отношении Facebook начнут рассматривать 12 апреля.