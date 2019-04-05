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В РФ оштрафовали Twitter из-за отказа хранить данные пользователей

Пятница, 5 апреля 2019, 23:18

Суд в Москве признал соцсеть Twitter виновной и определил наказание в виде штрафа в три тысячи рублей (1200 гривен - УП).

Об этом сообщает издание "Медиазона".

Российский суд оштрафовал Twitter, так как соцсеть не хранит данные российских пользователей в России, а за рубежом.

Суд назначил штраф по административной статье о непредоставлении информации.

Также суд в Москве будет рассматривать аналогичное административное дело в отношении Facebook.

Напомним:

  • 1 сентября 2015 года в России вступил в силу закон о хранении персональных данных. Он обязывает компании хранить и обрабатывать персональные данные граждан РФ на территории России.
  • 21 января 2019 года "Роскомнадзор" заявил, что начинает административное производство в отношении американских компаний Twitter и Facebook.
  • В России соцсети обвинили в том, что они не сообщили "Роскомнадзору" о фактическом выполнении законодательства о переносе данных российских пользователей в РФ и о сроках выполнения данных норм в будущем.
  • Административное дело в отношении Facebook начнут рассматривать 12 апреля.

Темы: соцсетисудРосcия
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