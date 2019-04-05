В РФ оштрафовали Twitter из-за отказа хранить данные пользователей

Суд в Москве признал соцсеть Twitter виновной и определил наказание в виде штрафа в три тысячи рублей (1200 гривен - УП).

Об этом сообщает издание "Медиазона".

Российский суд оштрафовал Twitter, так как соцсеть не хранит данные российских пользователей в России, а за рубежом.

Суд назначил штраф по административной статье о непредоставлении информации.

Также суд в Москве будет рассматривать аналогичное административное дело в отношении Facebook.

Напомним: