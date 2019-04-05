В РФ оштрафовали Twitter из-за отказа хранить данные пользователей

531 просмотр
Пятница, 5 апреля 2019, 23:18

Суд в Москве признал соцсеть Twitter виновной и определил наказание в виде штрафа в три тысячи рублей (1200 гривен - УП).

Об этом сообщает издание "Медиазона".

Российский суд оштрафовал Twitter, так как соцсеть не хранит данные российских пользователей в России, а за рубежом.

Суд назначил штраф по административной статье о непредоставлении информации.

Также суд в Москве будет рассматривать аналогичное административное дело в отношении Facebook.

Напомним:

  • 1 сентября 2015 года в России вступил в силу закон о хранении персональных данных. Он обязывает компании хранить и обрабатывать персональные данные граждан РФ на территории России.
  • 21 января 2019 года "Роскомнадзор" заявил, что начинает административное производство в отношении американских компаний Twitter и Facebook.
  • В России соцсети обвинили в том, что они не сообщили "Роскомнадзору" о фактическом выполнении законодательства о переносе данных российских пользователей в РФ и о сроках выполнения данных норм в будущем.
  • Административное дело в отношении Facebook начнут рассматривать 12 апреля.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: соцсети суд Росcия


powered by lun.ua
По теме
Во "ВКонтакте" закрыли комменты под Медведевым, говорившем о пользе соцсетей 29 марта 2019, 15:42
Под суд пошел УДОшник, который помог организаторам Tinder-скандала 28 марта 2019, 16:16
Бойко обещает вернуть "ВКонтакте" и советские фильмы 28 марта 2019, 11:52
Все новости
Главные новости
Вакарчук о батле Порошенко и Зеленского: Требуем содержания
Новости 5 апреля: День анализов
В ПЦУ ответили на призывы УПЦ МП к Варфоломею отозвать томос
Тимошенко проигнорировала предложение Зеленского
Все новости
Фото

Котики в большой политике

Лайфхаки

7-дневный план преодоления стресса

Медицина

Доступные лекарства: 1 Апреля вступили в действие новые правила

Поиск по сайту
Архив
Весь архів