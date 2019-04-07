В Черниговской области горят 40 га ландшафтного парка

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Воскресенье, 7 апреля 2019, 21:36

В Черниговской области на территории Межреченского регионального ландшафтного парка вблизи с.Тужар произошел пожар, охвативший около 40 га.

Об этом 7 апреля сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

Информация о возгорании камыша на территории парка поступила около 16:00.

"По состоянию на 19:00 наблюдалось горение камыша тремя очагами и лесной подстилки на площади 40 га. Авиацией ГСЧС сделано 6 сбросов воды (24 тонны)", - сообщили спасатели.

В 19:55 возгорание камыша (13,5 га) и пожар лесной подстилки (40 га) локализовано, работы по тушению продолжаются.

Украинская правда

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Темы: Черниговская область ГСЧС пожар


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