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На Черниговщине – более 20 вражеских приходов

Ольга ГлущенкоПонедельник, 3 июля 2023, 00:56
На Черниговщине – более 20 вражеских приходов
фото Getty Images

За минувшие сутки зафиксировано более 20 приходов врага по общинам Черниговской области.

Источник: ОК "Север"

Детали: В частности, с 02:55 до 03:20 зафиксировано 5 приходов, вероятно из ствольной артиллерии, в районе Карповичей.

С 11:30 до 11:35 было 2 прихода, вероятно из миномета 120 мм, в районе Клюсов.

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В районе Архиповки с 18:25 до 18:35 зафиксировано 3 прихода, а с 19:10 до 19:35 – 12, вероятно из миномета 120 мм.

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Темы: Черниговская областьобстрел
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