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Дело об убийстве Бузины сдвинулось с мертвой точки

Понедельник, 8 апреля 2019, 15:42
Дело об убийстве Бузины сдвинулось с мертвой точки

Прокурор начал зачитывать обвинительное заключение по делу об убийстве публициста Олеся Бузины.

Об этом "Украинской правде" сообщила спикер столичной прокуратуры Надежда Максимец.

"Суд согласился позицией по прокуратуры, расценив безосновательные ходатайство защиты об отводе всему составу суда присяжных как злоупотребление правом и попыткой затянуть процесс судебного разбирательства, который и так продолжается уже второй год", – сказала Максимец.

Она пояснила, что на одном из прошлых заседаний суд определился с датами заседаний по этому делу до июля.

"И теперь заседания будут проходить почти каждую неделю, что значительно ускорит процесс рассмотрения этого дела", - говорит пресс-секретарь прокуратуры.

На заседании 8 апреля прокурор приступил к оглашению обвинительного акта, состоящего из 30 страниц.

Заслушав больше половины обвинительного акта, суд объявил перерыв в заседании до 15 апреля.

По словам Максимец, дальше суд определит порядок исследования доказательств.

"Это может быть сначала исследование письменных доказательств, потом допрос свидетелей. Или сначала допрос свидетелей, а затем исследование доказательств. Обвиняемых как правило допрашивают в конце", – напомнила пресс-секретарь прокуратуры.

Напомним:

  • Публицист Олесь Бузина был убит 16 апреля 2015 года на улице Дегтяревской в Киеве. 
  • 28 ноября 2017 года прокуратура Киева направила в Шевченковский суд обвинительный акт в отношении подозреваемых в убийстве Бузины Андрея Медведько и Дениса Полищука.
  • Обвиняемые вину не признают.
  • Им грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
  • 9 февраля 2018 года в Шевченковском суде Киева началось подготовительное заседание по делу об убийстве Бузины.
  • Дело об убийстве Бузины суд рассматривает с участием присяжных.

Валентина Романенко, УП

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Темы: Бузинапрокуратура
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