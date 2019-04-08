У Порошенко говорят, что ему подходит дата дебатов Зеленского
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Понедельник, 8 апреля 2019, 13:46
Председатель фракции БПП в Верховной Раде Артур Герасимов заявляет, что президент Петр Порошенко согласен на дебаты в любой день, в том числе и 19 апреля, как предлагал другой кандидат в президенты Владимир Зеленский.
Об этом он сказал на заседании согласительного совета 8 апреля.
"Мы надеемся в ближайшее время получить ответ на все ключевые вопросы, которые интересуют украинское общество на дебатах. Кстати, Петр Порошенко ждет Зеленского на дебаты по сути и 14 апреля, и 19 апреля. Как говорится, "стадион – так стадион", - сказал Герасимов.
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Напомним:
- Перед первым туром президентских выборов Владимир Зеленский, Петр Порошенко и Юлия Тимошенко отказались прийти на дебаты в эфире "Общественного", однако затем Тимошенко показательно пришла на ток-шоу "Обратный отсчет". Она сказала короткую речь и ушла.
- В первом туре выборов, состоявшихся 31 марта, одержали победу Владимир Зеленский (немного больше 30% голосов) и Петр Порошенко (чуть меньше 16%).
- Национальная общественная телерадиокомпания Украины пригласила кандидатов в президенты, которые пройдут во второй тур выборов (состоится 21 апреля), принять участие в дебатах.
- Действующий президент Петр Порошенко заявил, что готов принять участие в дебатах с Владимиром Зеленским.
- Зеленский призвал Порошенко провести дебаты на стадионе "Олимпийский", тот согласился.
- Позже Порошенко призвал кандидата Владимира Зеленского прийти на дебаты на Олимпийский стадион 14 апреля.
- В свою очередь Зеленский заявил, что дебаты с действующим президентом состоятся 19 апреля на НСК "Олимпийский". Именно в этот день дебаты должны проходить по закону.
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