У Порошенко говорят, что ему подходит дата дебатов Зеленского

Председатель фракции БПП в Верховной Раде Артур Герасимов заявляет, что президент Петр Порошенко согласен на дебаты в любой день, в том числе и 19 апреля, как предлагал другой кандидат в президенты Владимир Зеленский.

Об этом он сказал на заседании согласительного совета 8 апреля.

"Мы надеемся в ближайшее время получить ответ на все ключевые вопросы, которые интересуют украинское общество на дебатах. Кстати, Петр Порошенко ждет Зеленского на дебаты по сути и 14 апреля, и 19 апреля. Как говорится, "стадион – так стадион", - сказал Герасимов.

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Напомним: