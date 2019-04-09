Петренко: Если украинские СМИ работают на Россию, то также подпадают под санкции

Министр юстиции Украины Павел Петренко заявил, что для защиты государственных интересов от информационной агрессии российских спецслужб Украина должна шире применять закон "О санкциях", в частности, к некоторым украинским изданиям.

Об этом он сказал в Брюсселе, где находится с рабочим визитом во главе делегации украинских юристов, отвечая на вопрос журналистов о том, какие правовые инструменты государство может применять в отношении украинских СМИ, которые во время войны распространяют нарративы страны-агрессора, передает "Укринформ".

По его словам, с точки зрения свободы слова и принципа защиты независимой журналистики, никаких ограничений для прессы не может быть, но вместе с тем в Украине есть законодательство, которое регулирует введение санкций.

"Украинские компетентные органы ввели санкции в отношении ряда информационных ресурсов, которые занимались фактически манипуляциями, дезинформацией и использовались российскими спецслужбами. Определенная волна недовольства по этому поводу также распространялась спецслужбами Российской Федерации, государства-агрессора. Я думаю, что надо двигаться именно в этом направлении", - сказал министр.

Он отметил, что украинские спецслужбы - Служба безопасности и Служба внешней разведки - должны проводить постоянный мониторинг деятельности подобных информационных ресурсов.

"Если оказались достаточные доказательства того, что ими манипулируют соответствующие службы государства-агрессора, надо применять те санкции, которые мы уже имеем по закону о санкциях", - сказал Петренко.

Он добавил, что этот закон является эффективным.

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