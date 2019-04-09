Петренко: Если украинские СМИ работают на Россию, то также подпадают под санкции

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Вторник, 9 апреля 2019, 12:57

Министр юстиции Украины Павел Петренко заявил, что для защиты государственных интересов от информационной агрессии российских спецслужб Украина должна шире применять закон "О санкциях", в частности, к некоторым украинским изданиям.

Об этом он сказал в Брюсселе, где находится с рабочим визитом во главе делегации украинских юристов, отвечая на вопрос журналистов о том, какие правовые инструменты государство может применять в отношении украинских СМИ, которые во время войны распространяют нарративы страны-агрессора, передает "Укринформ".

По его словам, с точки зрения свободы слова и принципа защиты независимой журналистики, никаких ограничений для прессы не может быть, но вместе с тем в Украине есть законодательство, которое регулирует введение санкций.

"Украинские компетентные органы ввели санкции в отношении ряда информационных ресурсов, которые занимались фактически манипуляциями, дезинформацией и использовались российскими спецслужбами. Определенная волна недовольства по этому поводу также распространялась спецслужбами Российской Федерации, государства-агрессора. Я думаю, что надо двигаться именно в этом направлении", - сказал министр.

Он отметил, что украинские спецслужбы - Служба безопасности и Служба внешней разведки - должны проводить постоянный мониторинг деятельности подобных информационных ресурсов.

"Если оказались достаточные доказательства того, что ими манипулируют соответствующие службы государства-агрессора, надо применять те санкции, которые мы уже имеем по закону о санкциях", - сказал Петренко.

Он добавил, что этот закон является эффективным.

Напомним

  • Закон Украины "О санкциях" был принят 14 августа 2014 года с целью защиты национальных интересов, национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности Украины, противодействия террористической деятельности и тому подобное.

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Темы: Петренко Минюст Росcия СМИ санкции


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