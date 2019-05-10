Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Гройсман рассказал, какой будет его новая политсила

Пятница, 10 мая 2019, 20:35

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что идеологической основой его будущей политической силы будет центристская позиция.

Об этом он сказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Центристская. Я все же считаю, что центр является для меня наиболее понятным. И я думаю, что он является более правильным для самого государства", - сказал Гройсман, отвечая на вопрос об идеологической основе его будущей политсилы.

Относительно  команды, с которой он намерен пойти на выборы в Верховную Раду, то Гройсман отметил, что это должны быть люди, обладающие современным мышлением, опытом и пониманием, каким образом идеи внедрять в жизнь.

"У меня должны быть единомышленники не только в правительстве и в парламенте, которые принимают и голосуют, но и на местах: те, кто точно так же понимает идеи реформ", - рассказал премьер.

"И поэтому мы действительно сейчас собираем команду по всей стране: на уровне общин, городов, на уровне районов и областей. Собираем тех людей, у которых есть здравые мысли и понимания, как их внедрять", - добавил он.

По его словам, такая команда, которая может генерировать идеи и внедрять их, должна быть успешной.

Кроме того, на вопрос будут ли это "новые лица", или "люди с опытом", премьер ответил, что в его команде будут "настоящие лица", а именно люди, которые имеют соответствующий опыт и понимание процессов.

Напомним:

  • В апреле премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что примет участие в очередных выборах в Верховную Раду с новой политической силой.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Гройсманвиборы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Все новости...
Гройсман
Румыния одобрила выделение первого из 100 млн евро транша помощи Молдове
Новый рейтинг партий: в Раду проходят Разумков и Гройсман, но не Кличко
Однажды в Вильнюсе. Как Ахметов ищет кандидатов в президенты
Последние новости
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:57
ОбновленоРоссияне запустили "Шахеды" по нескольким направлениям
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
21:56
Новый министр аграрной политики Польши впервые поговорил с украинским коллегой
21:44
Экономические новости 22 декабря: увольнение в АМКУ, Украина и Польша согласовали действия на границе
Все новости...
Реклама: