Гройсман рассказал, какой будет его новая политсила

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Пятница, 10 мая 2019, 20:35

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что идеологической основой его будущей политической силы будет центристская позиция.

Об этом он сказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Центристская. Я все же считаю, что центр является для меня наиболее понятным. И я думаю, что он является более правильным для самого государства", - сказал Гройсман, отвечая на вопрос об идеологической основе его будущей политсилы.

Относительно  команды, с которой он намерен пойти на выборы в Верховную Раду, то Гройсман отметил, что это должны быть люди, обладающие современным мышлением, опытом и пониманием, каким образом идеи внедрять в жизнь.

"У меня должны быть единомышленники не только в правительстве и в парламенте, которые принимают и голосуют, но и на местах: те, кто точно так же понимает идеи реформ", - рассказал премьер.

"И поэтому мы действительно сейчас собираем команду по всей стране: на уровне общин, городов, на уровне районов и областей. Собираем тех людей, у которых есть здравые мысли и понимания, как их внедрять", - добавил он.

По его словам, такая команда, которая может генерировать идеи и внедрять их, должна быть успешной.

Кроме того, на вопрос будут ли это "новые лица", или "люди с опытом", премьер ответил, что в его команде будут "настоящие лица", а именно люди, которые имеют соответствующий опыт и понимание процессов.

Напомним:

  • В апреле премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что примет участие в очередных выборах в Верховную Раду с новой политической силой.

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Темы: Гройсман виборы


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