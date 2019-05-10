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Суд просят запретить подписывать закон о языке. Парубий назвал это попыткой пророссийского реванша

Пятница, 10 мая 2019, 20:58

В Окружной админсуд города Киева поступил иск от ОО "Институт правовой политики и социальной защиты имени Ирины Бережной", в котором просят запретить  председателю Верховной Рады Андрею Парубию подписывать ЗУ "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Отмечается, что сейчас судом решается вопрос о наличии правовых оснований для принятия мер обеспечения иска к представлению соответствующего иска в Окружной административный суд города Киева.

В свою очередь спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что это очень тревожная новость и "циничная попытка пророссийского реванша".

По его словам, в последнее время таких попыток становится все больше.

"Но сейчас пророссийская пятая колонна совершила покушение на закон, который украинцы ждали веками, закон исторической справедливости - Закон о функционировании украинского языка как государственного", - заявил Парубий.

"В чем вражеский замысел? Они надеются, что судья примет решение о запрете совершать любые действия, по Закону о функционировании украинского языка как государственного, пока вопрос не будет рассмотрен по существу", - добавил он.

Председатель парламента отметил, что 14 мая на голосование Верховной Рады Украины будут поставлены и провалены постановления об отмене голосования за Закон о языке и это откроет для него путь для подписания этого закона.

"Я убежден, что украинский судья украинского суда, осознавая свою высокую ответственность, не позволит сорвать подписание Закона о языке. Ведь он осознает ответственность перед Законом, украинским народом и украинской историей", - сказал Парубий.

Он заверил, что не позволит сорвать подписание закона о функционировании украинского языка и при любых условиях на следующей неделе он будет подписан и вступит в силу.

Напомним:

  • В четверг, 25 апреля, народные депутаты приняли закон №5670-д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который начали рассматривать во втором чтении еще 28 февраля.
  • Полностью против проголосовала фракция "Оппозиционный блок".
  • Закон закрепляет, что единственным государственным (официальным) языком в Украине является украинский - и он обязателен для органов государственной власти и общественных сфер на всей территории государства.
  • Публичное унижение или пренебрежение украинским языком будет основанием для привлечения к юридической ответственности.

Украинская правда
Темы: судПарубийВерховная Радаязык
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