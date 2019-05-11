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Кириленко хочет, чтобы Зеленский обратился к суду насчет закона о языке

Суббота, 11 мая 2019, 11:03
Кириленко хочет, чтобы Зеленский обратился к суду насчет закона о языке

Вице-премьер Вячеслав Кириленко считает, что новоизбранный президент Владимир Зеленский должен выступить в защиту закона о языке, обратившись к Окружному админсуду Киева.

Об этом он написал в субботу в Twitter.

"Было бы хорошо, если бы избранный президент Зеленский, так же эмоционально, как к ВР относительно своей инаугурации, обратился к Окружному админсуду, который может запретить подписывать Закон о языке. Кому, как не новоизбранному главе государства, выступить в защиту государственного языка?! Или это не важно?", - отметил Кириленко.

Он также призвал всех неравнодушных прийти на заседание Окружного админсуда, который может принять решение о запрете председателю ВР подписывать Закон о языке.

"Если суд действует именем Украины, он такого антиукраинского решения не примет!", - подчеркнул Кириленко.

Напомним:

  • 10 мая стало известно, что в Окружной админсуд города Киева поступил иск от ОО "Институт правовой политики и социальной защиты имени Ирины Бережной", в котором просят запретить  председателю Верховной Рады Андрею Парубию подписывать ЗУ "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
  • Спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что это очень тревожная новость и "циничная попытка пророссийского реванша".
  • 25 апреля народные депутаты приняли закон №5670-д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который начали рассматривать во втором чтении еще 28 февраля.
  • Полностью против проголосовала фракция "Оппозиционный блок".
  • Закон закрепляет, что единственным государственным (официальным) языком в Украине является украинский - и он обязателен для органов государственной власти и общественных сфер на всей территории государства.
  • Победитель выборов президента Владимир Зеленский заявил, что после вступления в должность проанализирует закон об украинском языке на предмет соблюдения всех прав граждан.

Украинская правда

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Темы: КириленкоЗеленскийязык
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