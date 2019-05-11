Кириленко хочет, чтобы Зеленский обратился к суду насчет закона о языке

Вице-премьер Вячеслав Кириленко считает, что новоизбранный президент Владимир Зеленский должен выступить в защиту закона о языке, обратившись к Окружному админсуду Киева.

Об этом он написал в субботу в Twitter.

Було б добре, якби обраний Президент Зеленський, так само емоційно, як до ВР щодо своєї інавгурації, звернувся до Окружного адмінсуду, який може заборонити підписувати Закон про мову. Кому, як не щойно обраному Главі держави, виступити на захист державної мови?! Чи це не важливо? — В'ячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) 11 травня 2019 р.

"Было бы хорошо, если бы избранный президент Зеленский, так же эмоционально, как к ВР относительно своей инаугурации, обратился к Окружному админсуду, который может запретить подписывать Закон о языке. Кому, как не новоизбранному главе государства, выступить в защиту государственного языка?! Или это не важно?", - отметил Кириленко.

Он также призвал всех неравнодушных прийти на заседание Окружного админсуда, который может принять решение о запрете председателю ВР подписывать Закон о языке.

"Если суд действует именем Украины, он такого антиукраинского решения не примет!", - подчеркнул Кириленко.

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