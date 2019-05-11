Кириленко хочет, чтобы Зеленский обратился к суду насчет закона о языке
Вице-премьер Вячеслав Кириленко считает, что новоизбранный президент Владимир Зеленский должен выступить в защиту закона о языке, обратившись к Окружному админсуду Киева.
Об этом он написал в субботу в Twitter.
Було б добре, якби обраний Президент Зеленський, так само емоційно, як до ВР щодо своєї інавгурації, звернувся до Окружного адмінсуду, який може заборонити підписувати Закон про мову. Кому, як не щойно обраному Главі держави, виступити на захист державної мови?! Чи це не важливо?— В'ячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) 11 травня 2019 р.
"Было бы хорошо, если бы избранный президент Зеленский, так же эмоционально, как к ВР относительно своей инаугурации, обратился к Окружному админсуду, который может запретить подписывать Закон о языке. Кому, как не новоизбранному главе государства, выступить в защиту государственного языка?! Или это не важно?", - отметил Кириленко.
Он также призвал всех неравнодушных прийти на заседание Окружного админсуда, который может принять решение о запрете председателю ВР подписывать Закон о языке.
"Если суд действует именем Украины, он такого антиукраинского решения не примет!", - подчеркнул Кириленко.
Напомним:
- 10 мая стало известно, что в Окружной админсуд города Киева поступил иск от ОО "Институт правовой политики и социальной защиты имени Ирины Бережной", в котором просят запретить председателю Верховной Рады Андрею Парубию подписывать ЗУ "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
- Спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что это очень тревожная новость и "циничная попытка пророссийского реванша".
- 25 апреля народные депутаты приняли закон №5670-д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который начали рассматривать во втором чтении еще 28 февраля.
- Полностью против проголосовала фракция "Оппозиционный блок".
- Закон закрепляет, что единственным государственным (официальным) языком в Украине является украинский - и он обязателен для органов государственной власти и общественных сфер на всей территории государства.
- Победитель выборов президента Владимир Зеленский заявил, что после вступления в должность проанализирует закон об украинском языке на предмет соблюдения всех прав граждан.