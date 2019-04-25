Зеленский высказался по закону о языке

Победитель выборов президента шоумен Владимир Зеленский заявляет, что после вступления в должность проанализирует закон об украинском языке на предмет соблюдения всех прав граждан.

Об этом говорится в его комментарии, распространенном, пресс-службой Зе!команды.

"После моего вступления в должность президента будет сделан тщательный анализ этого закона, чтобы убедиться, что в нем соблюдены все конституционные права и интересы всех граждан Украины. По итогам анализа буду реагировать в соответствии с конституционными полномочиями президента Украины i в интересах граждан ", - заявляет Зеленский.

При этом Зеленский отмечает, что украинский язык - единственный государственный язык в Украине.

"Так было, так есть и так будет. По этому вопросу - никаких компромиссов. Государство должно заботиться о развитии украинского языка, о расширении сферы его потребления. Это тоже безусловно, с этим соглашается все общество. Вопрос в методах, которыми мы воплощаем в жизнь этот стратегический курс", - считает он.

"Моя принципиальная позиция - государство должно способствовать развитию украинского языка путем создания стимулов и положительных примеров, а не запретов и наказаний, осложнением бюрократических процедур, умножением количества чиновников вместо их сокращения", - добавляет Зеленский.

Он считает, что поскольку перед Украиной сегодня стоят серьезные вызовы, нужно "инициировать и принимать такие законы и такие решения, которые консолидируют общество, а не наоборот".

Напомним: