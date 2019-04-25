Зеленский высказался по закону о языке
Победитель выборов президента шоумен Владимир Зеленский заявляет, что после вступления в должность проанализирует закон об украинском языке на предмет соблюдения всех прав граждан.
Об этом говорится в его комментарии, распространенном, пресс-службой Зе!команды.
"После моего вступления в должность президента будет сделан тщательный анализ этого закона, чтобы убедиться, что в нем соблюдены все конституционные права и интересы всех граждан Украины. По итогам анализа буду реагировать в соответствии с конституционными полномочиями президента Украины i в интересах граждан ", - заявляет Зеленский.
При этом Зеленский отмечает, что украинский язык - единственный государственный язык в Украине.
"Так было, так есть и так будет. По этому вопросу - никаких компромиссов. Государство должно заботиться о развитии украинского языка, о расширении сферы его потребления. Это тоже безусловно, с этим соглашается все общество. Вопрос в методах, которыми мы воплощаем в жизнь этот стратегический курс", - считает он.
"Моя принципиальная позиция - государство должно способствовать развитию украинского языка путем создания стимулов и положительных примеров, а не запретов и наказаний, осложнением бюрократических процедур, умножением количества чиновников вместо их сокращения", - добавляет Зеленский.
Он считает, что поскольку перед Украиной сегодня стоят серьезные вызовы, нужно "инициировать и принимать такие законы и такие решения, которые консолидируют общество, а не наоборот".
Напомним:
- 25 апреля Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который начала рассматривать в феврале.
- При этом ответственность за нарушение закона о языке отложили на 3 года
- Действующий глава государства Петр Порошенко заявил, что безотлагательно подпишет принятый закон, как только он поступит в Администрацию президента.
- Порошенко поблагодарил русскоязычных граждан за понимание необходимости поддержки украинского языка и пообещал уважать права людей, которые говорят на русском или других языках.
- Утром 25 апреля возле Верховной Рады прошла акция в поддержку принятия закона об украинском языке №5670-д.
- В первом чтении законопроект № 5670-д парламент принял 4 октября 2018 года.
- В декабре 2018 года профильный комитет доработал его, рассмотрев 2059 поправок.
- Жена Владимира Зеленского, который победил в президентских выборах в Украине после второго тура голосования, рассказывала, что ее муж совершенствует свое знание украинского языка и ищет хорошего преподавателя.