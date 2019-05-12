Наев: На Донбассе и в Крыму - 75 тысяч кадровых российских офицеров

На территории оккупированных Донбасса и Крыма находится 75 тысяч кадровых российских офицеров.

Об этом в интервью "ТСН" заявил экс-командующий Операцией объединенных сил Сергей Наев.

По его словам, в оккупированном Россией Крыму находится 40 тыс. военных, на территории ОРДЛО - 35 тыс.

"В ОРДЛО россияне занимают все руководящие военные должности и входят в состав подразделений так называемого точечного действия. Спецподразделения, инструкторы из России. Их там всего от 2100 до 2300 человек, в рядах "армий" - около 11 тысяч российских граждан, остальной личный состав - местные жители", - отметил Наев.

Он добавил, что командиров "1-го или 2-го армейского корпуса" никогда не показывают, "и это частично подтверждает, что на этих должностях - кадровые российские генералы".

При этом, по мнению Наева, на военную акцию по освобождению Украиной оккупированных территорий "уйдет очень мало времени".

"Меньше суток. Главное в таком случае - очень быстрое действие, чтобы дойти до украинской границы и там закрепиться, а на освобожденной территории сразу же должны начать специальные меры Нацгвардия, Нацполиция и другие силовые структуры", - отметил он.

Напомним,