Наев: На Донбассе и в Крыму - 75 тысяч кадровых российских офицеров

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Воскресенье, 12 мая 2019, 22:40

На территории оккупированных Донбасса и Крыма находится 75 тысяч кадровых российских офицеров.

Об этом в интервью "ТСН" заявил экс-командующий Операцией объединенных сил Сергей Наев.

По его словам, в оккупированном Россией Крыму находится 40 тыс. военных, на территории ОРДЛО - 35 тыс.

"В ОРДЛО россияне занимают все руководящие военные должности и входят в состав подразделений так называемого точечного действия. Спецподразделения, инструкторы из России. Их там всего от 2100 до 2300 человек, в рядах "армий" - около 11 тысяч российских граждан, остальной личный состав - местные жители", - отметил Наев.

Он добавил, что командиров "1-го или 2-го армейского корпуса" никогда не показывают, "и это частично подтверждает, что на этих должностях - кадровые российские генералы".

При этом, по мнению Наева, на военную акцию по освобождению Украиной оккупированных территорий "уйдет очень мало времени".

"Меньше суток. Главное в таком случае - очень быстрое действие, чтобы дойти до украинской границы и там закрепиться, а на освобожденной территории сразу же должны начать специальные меры Нацгвардия, Нацполиция и другие силовые структуры", - отметил он.

Напомним,

  • 18 января 2018 Верховная Рада приняла законопроект о реинтеграции Донбасса.
  • 20 февраля закон подписал президент, 26 февраля документ вступил в силу. После этого Порошенко объявил фактическое переформатирование АТО в Операцию объединенных сил.
  • В марте 2018 г. генерал-лейтенант Сергей Наев был назначен командующим Операцией Объединенных сил.
  • 6 мая 2019 года в рамках ротации руководства ООС Порошенко назначил новым командующим ООС генерал-лейтенанта Александра Сирского.

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Темы: Донбасс Крым Росcия война


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