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Нардеп БПП зарегистрировал постановление о назначении инаугурации Зеленского в июне

Пятница, 10 мая 2019, 17:42
Нардеп БПП зарегистрировал постановление о назначении инаугурации Зеленского в июне

Депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Александр Сугоняко зарегистрировал в Верховной Раде постановление о проведении инаугурации Владимира Зеленского 1 июня.

Проект постановления опубликован на сайте парламента 10 мая.

В пояснительной записке отмечается, что сам Зеленский хочет провести инаугурацию 19 мая, однако эта дата является неподходящей из-за почтения памяти жертв политических репрессий.

"Стоит отметить, что статьей 3 Закона Украины "О Регламенте Верховной Рады Украины" предусмотрено трансляцию торжественного заседания Верховной Рады Украины в полном объеме в прямом эфире по радио и телевидению, а также записи в вечернее время по телевидению. Вместе с тем, в третье воскресенье мая, приходящаяся в этом году на 19 мая, будет отмечаться День памяти жертв политических репрессий", - говорится в документе.

Также нардеп отметил, что, поскольку в инаугурации планируют принять участие лидеры стран-партнеров и иностранные делегации, необходимо время для согласования их рабочих графиков.

"Именно поэтому представляется целесообразным провести торжественное заседание Верховной Рады Украины по случаю принесения присяги новоизбранным президентом Украины 1 июня 2019 года в 10 часов в зале заседаний Верховной Рады Украины", - заявил в пояснительной записке Сугоняко.

Напомним:

  • Шоумен и актер Владимир Зеленский победил во втором туре выборов президента Украины, который состоялся 21 апреля.
  • Парламентское издание "Голос Украины" опубликовало результаты выборов 3 мая. Инаугурация президента должна состояться в течение 30 дней после этого.
  • Первый заместитель главы Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что дату инаугурации новоизбранного президента парламент назначит на следующей пленарной неделе, с 14 мая.
  • А Владимир Зеленский хотел бы, чтобы инаугурация состоялась уже 19 мая.
  • Сообщалось, что на инаугурацию президента Владимира Зеленского из США прибудет делегация "высшего уровня представительства".

Украинская правда

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Темы: БППинаугурацияЗеленский
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