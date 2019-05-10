Нардеп БПП зарегистрировал постановление о назначении инаугурации Зеленского в июне

Депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Александр Сугоняко зарегистрировал в Верховной Раде постановление о проведении инаугурации Владимира Зеленского 1 июня.

Проект постановления опубликован на сайте парламента 10 мая.

В пояснительной записке отмечается, что сам Зеленский хочет провести инаугурацию 19 мая, однако эта дата является неподходящей из-за почтения памяти жертв политических репрессий.

"Стоит отметить, что статьей 3 Закона Украины "О Регламенте Верховной Рады Украины" предусмотрено трансляцию торжественного заседания Верховной Рады Украины в полном объеме в прямом эфире по радио и телевидению, а также записи в вечернее время по телевидению. Вместе с тем, в третье воскресенье мая, приходящаяся в этом году на 19 мая, будет отмечаться День памяти жертв политических репрессий", - говорится в документе.

Также нардеп отметил, что, поскольку в инаугурации планируют принять участие лидеры стран-партнеров и иностранные делегации, необходимо время для согласования их рабочих графиков.

"Именно поэтому представляется целесообразным провести торжественное заседание Верховной Рады Украины по случаю принесения присяги новоизбранным президентом Украины 1 июня 2019 года в 10 часов в зале заседаний Верховной Рады Украины", - заявил в пояснительной записке Сугоняко.

Напомним: