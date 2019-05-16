В ПЦУ разъяснили, почему УПЦ КП больше не существует

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Четверг, 16 мая 2019, 13:05

Единая поместная Украинская православная церковь разъясняет, что Киевский патриархат прекратил свое существование, поскольку присоединился к ПЦУ на объединительном соборе 15 декабря 2018 года.

Специальное разъяснение разместила 16 мая в Facebook пресс-служба Киевской митрополии ПЦУ.

Церковники пошагово напоминают, как образовалась ПЦУ, и публикуют документ, подписанный в частности и Филаретом.

 

"Единая Поместная Украинская Православная Церковь была образована в Объединительном Соборе 15 декабря 2018 года путем объединения Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата, Украинской Автокефальной Православной Церкви и части Украинской Православной Церкви Московского Патриархата в единую поместную Церковь, 6 января 2019 года она получила Патриарший и Синодальный Томос Вселенского Патриархата об автокефалии", - говорится в сообщении.

Пункт первый постановления объединительного собора гласит следующее:

"Прекратить деятельность религиозного объединения Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата путем объединения и присоединения к создаваемой Православной Церкви Украины".

В документе говорится также о прекращении действия устава УПЦ КП и деятельности всех уставных органов этого религиозного объединения.

В ПЦУ отмечают также, что Томос об автокефалии и 15-место в диптихах, как поместная церковь, административно независимая от других церковных центров и равная со всеми автокефальными православными церквями, получила не какая-то отдельная составная часть, но вся единая Поместная УПЦ.

"Таким образом утром 15 декабря 2018 года по решению Поместного Собора УПЦ КП прекратила свою отдельную деятельность, а вся ее полнота вошла в состав Православной Церкви Украины", - говорится в разъяснении.

В ПЦУ отмечают, что объединительный собор почти единогласно (при одном голосе против) принял устав Православной Церкви Украины, согласно которому ее возглавляет Предстоятель, Митрополит Киевский и всея Украины.

"Избрание иерарха на кафедру возможно лишь при условии ее вакантности. Каноническое право не предусматривает пребывание двух архиереев на одной и той же иерархической должности. В связи с тем, что предусмотрена только принятым Уставом ПЦУ должность Предстоятеля, Митрополита Киевского и всея Украины, была вакантной, состоялись тайные выборы, по итогам которых был избран митрополит Епифаний (Думенко)", - говорится в разъяснении.

В ПЦУ отмечают, что все участники собора признали подлинность этого избрания.

Митрополит Епифаний руководит не единолично, а на основании одобренного объединительным собором устава Церкви, решений ее Священного Синода, в сотрудничестве со всем епископатом.

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Напомним:

  • 15 декабря 2018 года украинские церкви объединились в единую Православную церковь Украины, ее возглавил митрополит Епифаний. Представители РПЦ (УПЦ МП) преимущественно отказались признать ее, но отдельные приходы переходят в ПЦУ.
  • 15 мая Филарет, которому дали звание почетного патриарха Православной церкви Украины, созвал пресс-конференцию, на которой заявил, что хочет сохранить Украинскую православную церковь Киевского патриархата.
  • Филарет заявил, что хочет управлять Православной церковью в Украине, а за митрополитом Епифанием хочет оставить представления Украинской церкви за рубежом.
  • Филарет также обвинил Епифания в том, что он пытался отстранить его от служения, и заявил, что не Епифаний руководит ПЦУ, а им управляют.

Украинская правда

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Темы: церковь


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