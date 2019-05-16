У ПЦУ роз'яснили, чому УПЦ КП більше не існує

Єдина помісна українська православна церква роз’яснює, що Київський патріархат припинив своє існування, оскільки приєднався до ПЦУ на об’єднавчому соборі 15 грудня 2018 року.

Спеціальне роз’яснення розмістила 16 травня у Facebook прес-служба Київської митрополії ПЦУ.

Церковники покроково нагадують, як утворилася ПЦУ, та публікують документ, підписаний зокрема і Філаретом.

"Єдина Помісна Українська Православна Церква була утворена на Об’єднавчому Соборі 15 грудня 2018 р. шляхом обʼєднання Української Православної Церкви Київського Патріархату, Української Автокефальної Православної Церкви та частини Української Православної Церкви Московського Патріархату в єдину Помісну Церкву, яка 6 січня 2019 року отримала Патріарший і Синодальний Томос Вселенського Патріархату про автокефалію", – йдеться у повідомленні.



Пункт перший постанови об’єднавчого собору мовить відповідно таке:

"Припинити діяльність релігійного обʼєднання Української Православної Церкви Київського Патріархату шляхом обʼєднання та приєднання до утворюваної Православної Церкви України".

У документі йдеться також про припинення чинності статуту про управління УПЦ КП та діяльності всіх статутних органів цього релігійного об‘єднання.

В ПЦУ наголошують також, що Томос про автокефалію та 15-місце у диптихах, як помісна церква, адміністративно незалежна від інших церковних центрів та рівна з усіма автокефальними Православними Церквами, отримала не якась окрема складова частина, але вся єдина Помісна УПЦ.



"Таким чином ранком 15 грудня 2018 р. згідно рішення власного Помісного Собору УПЦ КП припинила свою окрему діяльність, а вся її повнота увійшла до складу Православної Церкви України", – йдеться в роз’ясненні.



У ПЦУ наголошують, що обʼєднавчий собор майже одностайно (при одному голосі проти) ухвалив статут Православної Церкви України, згідно з яким її очолює Предстоятель, Митрополит Київський і всієї України.

"Обрання ієрарха на кафедру можливе лише за умови її вакантності. Канонічне право не передбачає перебування двох архієреїв на одній і тій самій ієрархічній посаді. У звʼязку з тим, що передбачена щойно прийнятим Статутом ПЦУ посада Предстоятеля, Митрополита Київського і всієї України, була вакантною, відбулися таємні вибори, за підсумками яких був обраний митрополит Епіфаній (Думенко)", – йдеться в роз’ясненні.

В ПЦУ наголошують, що всі учасники собору визнали дійсність цього обрання.



Митрополит Епіфаній керує не одноосібно, а на підставі схваленого обʼєднавчим собором статуту Церкви, рішень її Священного Синоду, у співпраці з усім єпископатом.

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