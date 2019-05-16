У ПЦУ роз'яснили, чому УПЦ КП більше не існує
Єдина помісна українська православна церква роз’яснює, що Київський патріархат припинив своє існування, оскільки приєднався до ПЦУ на об’єднавчому соборі 15 грудня 2018 року.
Спеціальне роз’яснення розмістила 16 травня у Facebook прес-служба Київської митрополії ПЦУ.
Церковники покроково нагадують, як утворилася ПЦУ, та публікують документ, підписаний зокрема і Філаретом.
"Єдина Помісна Українська Православна Церква була утворена на Об’єднавчому Соборі 15 грудня 2018 р. шляхом обʼєднання Української Православної Церкви Київського Патріархату, Української Автокефальної Православної Церкви та частини Української Православної Церкви Московського Патріархату в єдину Помісну Церкву, яка 6 січня 2019 року отримала Патріарший і Синодальний Томос Вселенського Патріархату про автокефалію", – йдеться у повідомленні.
Пункт перший постанови об’єднавчого собору мовить відповідно таке:
"Припинити діяльність релігійного обʼєднання Української Православної Церкви Київського Патріархату шляхом обʼєднання та приєднання до утворюваної Православної Церкви України".
У документі йдеться також про припинення чинності статуту про управління УПЦ КП та діяльності всіх статутних органів цього релігійного об‘єднання.
В ПЦУ наголошують також, що Томос про автокефалію та 15-місце у диптихах, як помісна церква, адміністративно незалежна від інших церковних центрів та рівна з усіма автокефальними Православними Церквами, отримала не якась окрема складова частина, але вся єдина Помісна УПЦ.
"Таким чином ранком 15 грудня 2018 р. згідно рішення власного Помісного Собору УПЦ КП припинила свою окрему діяльність, а вся її повнота увійшла до складу Православної Церкви України", – йдеться в роз’ясненні.
У ПЦУ наголошують, що обʼєднавчий собор майже одностайно (при одному голосі проти) ухвалив статут Православної Церкви України, згідно з яким її очолює Предстоятель, Митрополит Київський і всієї України.
"Обрання ієрарха на кафедру можливе лише за умови її вакантності. Канонічне право не передбачає перебування двох архієреїв на одній і тій самій ієрархічній посаді. У звʼязку з тим, що передбачена щойно прийнятим Статутом ПЦУ посада Предстоятеля, Митрополита Київського і всієї України, була вакантною, відбулися таємні вибори, за підсумками яких був обраний митрополит Епіфаній (Думенко)", – йдеться в роз’ясненні.
В ПЦУ наголошують, що всі учасники собору визнали дійсність цього обрання.
Митрополит Епіфаній керує не одноосібно, а на підставі схваленого обʼєднавчим собором статуту Церкви, рішень її Священного Синоду, у співпраці з усім єпископатом.
Читайте також: Отці і діти. Чому сваряться патріарх Філарет та митрополит Епіфаній
Нагадаємо:
- 15 грудня 2018 року українські церкви об’єдналися у єдину Православну церкву України, її очолив митрополит Епіфаній. Представники РПЦ (УПЦ МП) переважно відмовилися визнати її, але окремі парафії переходять до ПЦУ.
- 15 травня 2019 року Філарет, якому дали звання почесного патріарха Православної церкви України, скликав прес-конференцію, на якій заявив, що хоче зберегти Українську православну церкву Київського патріархату.
- Філарет заявив, що хоче керувати Православною церквою в Україні, а за митрополитом Епіфанієм хоче залишити представлення Української церкви за кордоном.
- Філарет також звинуватив Епіфанія у тому, що він намагався усунути його від служіння, що не Епіфаній керує ПЦУ, а ним керують.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua