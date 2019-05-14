Избран новый председатель Конституционного суда

Судьи Конституционного суда Украины избрали новым председателем суда Наталью Шапталу.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник.

"Новый председатель - Шаптала", - сказал собеседник агентства.

Позже пресс-служба КС подтвердила эту информацию.

"На специальном пленарном заседании председателем Конституционного суда Украины избрано Наталью Шапталу. В соответствии со статьей 33 Закона Украины "О Конституционном Суде Украины" председатель Суда избирается на специальном пленарном заседании только на один трехлетний срок", - говорится в сообщении.

Наталья Шаптала родилась 18 апреля 1959 года в Донецке.

В сентябре 2010 года ее назначили судьей Конституционного суда Украины.

24 февраля 2014 года Верховная Рада приняла постановление "О реагировании на факты нарушения судьями Конституционного суда присяги судьи", которым уволила за нарушение присяги судей 5 КС и предложила президенту и съезда судей уволить за нарушение присяги еще 7 судей.

Среди последних была Наталья Шаптала.

Основанием для увольнения указанных судей КС парламент признал принятие ими с нарушением закона и своей обязанности ряда резонансных решений в период правления Виктора Януковича - в частности, по так называемому делу о парламентских "тушках" и по делу о возврате Конституции 1996 года.

Она была в составе Конституционного суда, который принимал так называемую "конституционную реформу Януковича", которая расширила полномочия президента.

Напомним: