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Избран новый председатель Конституционного суда

Вторник, 14 мая 2019, 20:32
Наталия Шаптала
focus.ua

Судьи Конституционного суда Украины избрали новым председателем суда Наталью Шапталу.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник.

"Новый председатель - Шаптала", - сказал собеседник агентства.

Позже пресс-служба КС подтвердила эту информацию.

"На специальном пленарном заседании председателем Конституционного суда Украины избрано Наталью Шапталу. В соответствии со статьей 33 Закона Украины "О Конституционном Суде Украины" председатель Суда избирается на специальном пленарном заседании только на один трехлетний срок", - говорится в сообщении.

Наталья Шаптала родилась 18 апреля 1959 года в Донецке.

В сентябре 2010 года ее назначили судьей Конституционного суда Украины.

24 февраля 2014 года Верховная Рада приняла постановление "О реагировании на факты нарушения судьями Конституционного суда присяги судьи", которым уволила за нарушение присяги судей 5 КС и предложила президенту и съезда судей уволить за нарушение присяги еще 7 судей.

Среди последних была Наталья Шаптала.

Основанием для увольнения указанных судей КС парламент признал принятие ими с нарушением закона и своей обязанности ряда резонансных решений в период правления Виктора Януковича - в частности, по так называемому делу о парламентских "тушках" и по делу о возврате Конституции 1996 года.

Она была в составе Конституционного суда, который принимал так называемую "конституционную реформу Януковича", которая расширила полномочия президента.

Напомним:

  • 14 мая судьи Конституционного суда проголосовали за увольнение Станислава Шевчука с должности судьи.
  • Перед этим судьи Конституционного суда выразили недоверие Шевчуку, пытаясь заставить его самостоятельно уйти с должности. 
  • В марте 2019 года трое судей Конституционного суда Украины – Николай Мельник, Сергей Сас и Игорь Слиденко – обратились к своим коллегам с письмом, в котором выступили за отставку главы КСУ Станислава Шевчука.
  • Сам Шевчук назвал "нормальным рабочим процессом" письма судей КС с критикой в ​​его адрес.
  • После победы на выборах президента Владимира Зеленского появились слухи о возможном срыве его инаугурации из-за досрочного увольнения Шевчука с должности главы КСУ.
  • Но 24 апреля судья Конституционного суда Украины заверили, что со стороны КСУ не будет никаких препятствий инаугурации, мол, приведение президента к присяге действительно проводит глава КС, но в законе не указан конкретный человек, а только определено должностное лицо, которое должно выполнить эту процедуру.
  • По данным СМИ, часть судей Конституционного суда требовала увольнения Шевчука из-за возможного влияния на действия главы суда его родного брата, который поддерживает Зеленского.

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Темы: КС
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