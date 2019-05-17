Дело квартир для Нацгвардии: суд отпустил под залог директора "Укрбуда"

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Пятница, 17 мая 2019, 13:54

Соломенский суд Киева отпустил под залог в 2,5 миллиона гривен гендиректора "Укрбуд Девелопмент" Олега Майбороду, которого подозревают в незаконном завладении и растрате государственного имущества.

Об этом сообщает Громадское.

Отмечается, что адвокаты подозреваемого отмечали, что подозрение необоснованно и в материалах отсутствует экспертиза, которая подтверждала неравноценность обмена.

Вместе с тем, по данным издания, во время заседания эти экспертизы исследовали.

"Сам подозреваемый отметил, что сумма 80 млн присвоенных средств надуманная под давлением НАБУ", - говорится в публикации.

Сообщается, что прокуроры отмечали о рисках побега, сокрытия от следствия, давления на свидетелей и просили избрать меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 75 млн гривен.

Действия гендиректора "Укрбуда" квалифицировали по статье 191 УК как присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах или организованной группой. Действия оценщика по этой же статье и по полу 27 УК о содействии преступления.

Статья 191 предусматривает лишение свободы от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Напомним:

  • Накануне суд отпустил из-под стражи гендиректора "Укрбуд Девелопмент" Олега Майборода, также подозреваемого по делу Аллерова, якобы из-за злоупотребления следствия.
  • 14 мая Национальное антикоррупционное бюро задержало Аллерова, Майбороду и частного предпринимателя-оценщика.
  • Их подозревают в незаконном завладении 81 635 448 грн.
  • 17 мая суд решил на время следствия взять под стражу экс-командующего Национальной гвардии Юрия Аллерова, подозреваемого в махинациях с жильем для ведомства.
  • Во время заседания суда прокурор рассказал, что у дочери Аллерова есть российское гражданство и она вместе с женой экс-чиновника большую часть времени проживает в Москве.
  • В расследовании программы "Наші гроші з Денисом Бігусом" речь шла о том, что руководитель Нацгвардии Юрий Аллеров согласовал замену жилого комплекса для гвардейцев, из-за чего они получили жилье не на столичном Печерске, а на окраине Киева. Разница в цене, по данным журналистов, составила более 100 миллионов гривен.
  • НАБУ открыло уголовное производство 11 декабря 2017 года.
  • Генерал-полковник Юрий Аллеров командовал Национальной гвардией Украины с 30 декабря 2015 по 7 мая 2019 года.

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Темы: суд квартиры Нацгвардия


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