Дело квартир для Нацгвардии: суд отпустил под залог директора "Укрбуда"

Соломенский суд Киева отпустил под залог в 2 миллиона гривен гендиректора "Укрбуд Девелопмент" Олега Майбороду, которого подозревают в незаконном завладении и растрате государственного имущества.

Об этом сообщает Громадское.

Отмечается, что адвокаты подозреваемого отмечали, что подозрение необоснованно и в материалах отсутствует экспертиза, которая подтверждала неравноценность обмена.

Вместе с тем, по данным издания, во время заседания эти экспертизы исследовали.

"Сам подозреваемый отметил, что сумма 80 млн присвоенных средств надуманная под давлением НАБУ", - говорится в публикации.

Сообщается, что прокуроры отмечали о рисках побега, сокрытия от следствия, давления на свидетелей и просили избрать меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 75 млн гривен.

Действия гендиректора "Укрбуда" квалифицировали по статье 191 УК как присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах или организованной группой. Действия оценщика по этой же статье и по полу 27 УК о содействии преступления.

Статья 191 предусматривает лишение свободы от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Как сообщает пресс-служба компании "Укрбуд", это решение адвокаты планируют обжаловать, поскольку считают, что подозрение полностью необоснованное.

Напомним: