Справа квартир для Нацгвардії: суд відпустив під заставу директора "Укрбуду"

Солом'янський суд Києва відпустив під заставу у 2 мільйони гривень гендиректора "Укрбуд Девелопмент" Олега Майбороду, якого підозрюють у незаконному заволодінні та розтраті державного майна.

Про це повідомляє Громадське.

Зазначається, що адвокати підозрюваного наголошували на тому, що підозра необґрунтована й у матеріалах відсутня експертиза, яка підтверджувала нерівноцінність обміну.

Разом з тим, за даними видання, під час засідання ці експертизи дослідили.

"Сам підозрюваний зазначив, що сума 80 мільйонів привласнених коштів надумана під тиском НАБУ", - йдеться у публікації.

Повідомляється, що прокурори наголошували на ризиках втечі, переховування від слідства, тиску на свідків та просили обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 75 мільйонів гривень.

Дії гендиректора "Укрбуду" кваліфікували за статтею 191 КК як привласнення, розтрату майна або заволодіння ним через зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах або організованою групою. Дії оцінювача за цією ж статтею та за статтю 27 КК про сприяння злочину.

Стаття 191 передбачає позбавлення волі від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Як повідомляє прес-служба компанії "Укрбуд", це рішення адвокати планують оскаржити, оскільки вважають, що підозра повністю необґрунтована.

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