Справа квартир для Нацгвардії: суд відпустив під заставу директора "Укрбуду"
Солом'янський суд Києва відпустив під заставу у 2 мільйони гривень гендиректора "Укрбуд Девелопмент" Олега Майбороду, якого підозрюють у незаконному заволодінні та розтраті державного майна.
Про це повідомляє Громадське.
Зазначається, що адвокати підозрюваного наголошували на тому, що підозра необґрунтована й у матеріалах відсутня експертиза, яка підтверджувала нерівноцінність обміну.
Разом з тим, за даними видання, під час засідання ці експертизи дослідили.
"Сам підозрюваний зазначив, що сума 80 мільйонів привласнених коштів надумана під тиском НАБУ", - йдеться у публікації.
Повідомляється, що прокурори наголошували на ризиках втечі, переховування від слідства, тиску на свідків та просили обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 75 мільйонів гривень.
Дії гендиректора "Укрбуду" кваліфікували за статтею 191 КК як привласнення, розтрату майна або заволодіння ним через зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах або організованою групою. Дії оцінювача за цією ж статтею та за статтю 27 КК про сприяння злочину.
Стаття 191 передбачає позбавлення волі від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
Як повідомляє прес-служба компанії "Укрбуд", це рішення адвокати планують оскаржити, оскільки вважають, що підозра повністю необґрунтована.
Нагадаємо:
- Напередодні суд відпустив з-під варти гендиректора "Укрбуд Девелопмент" Олега Майбороду, також підозрюваного у справі Аллерова, нібито через зловживання слідства.
- 14 травня Національне антикорупційне бюро затримало Аллерова,Майбороду та приватного підприємця-оцінювача.
- Їх підозрюють у незаконному заволодінні 81 635 448 грн.
- Екс-керівника Нацгвардії Юрія Аллерова, якого НАБУ підозрює в заволодінні майном Нацгвардії, відправили під варту на 2 місяці із правом застави у 4,8 мільйона гривень.
- Під час засідання суду прокурор розповів, що донька Аллерова має російське громадянство і разом із дружиною екс-чиновника більшу частину часу проживає у Москві.
- У розслідуванні програми "Наші гроші з Денисом Бігусом" йшлося про те, що керівник Нацгвардії Юрій Аллеров погодив заміну житлового комплексу для гвардійців, через що вони отримали житло не на столичному Печерську, а на околиці Києва. Різниця в ціні, за даними журналістів, склала понад 100 мільйонів гривень.
- НАБУ відкрило кримінальне провадження 11 грудня 2017 року.
- Генерал-полковник Юрій Аллеров командував Національною гвардією України з 30 грудня 2015 року по 7 травня 2019 року.