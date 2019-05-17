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Справа квартир для Нацгвардії: суд відпустив під заставу директора "Укрбуду"

П'ятниця, 17 травня 2019, 13:54

Солом'янський суд Києва відпустив під заставу у 2 мільйони гривень гендиректора "Укрбуд Девелопмент" Олега Майбороду, якого підозрюють у незаконному заволодінні та розтраті державного майна.

Про це повідомляє Громадське.

Зазначається, що адвокати підозрюваного наголошували на тому, що підозра необґрунтована й у матеріалах відсутня експертиза, яка підтверджувала нерівноцінність обміну.

Разом з тим, за даними видання, під час засідання ці експертизи дослідили.

"Сам підозрюваний зазначив, що сума 80 мільйонів привласнених коштів надумана під тиском НАБУ", - йдеться у публікації.

Повідомляється, що прокурори наголошували на ризиках втечі, переховування від слідства, тиску на свідків та просили обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 75 мільйонів гривень.

Дії гендиректора "Укрбуду" кваліфікували за статтею 191 КК як привласнення, розтрату майна або заволодіння ним через зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах або організованою групою. Дії оцінювача за цією ж статтею та за статтю 27 КК про сприяння злочину.

Стаття 191 передбачає позбавлення волі від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Як повідомляє прес-служба компанії "Укрбуд", це рішення адвокати планують оскаржити, оскільки вважають, що підозра повністю необґрунтована.

Нагадаємо:

  • Напередодні суд відпустив з-під варти гендиректора "Укрбуд Девелопмент" Олега Майбороду, також підозрюваного у справі Аллерова, нібито через зловживання слідства.
  • 14 травня Національне антикорупційне бюро затримало Аллерова,Майбороду та приватного підприємця-оцінювача.
  • Їх підозрюють у незаконному заволодінні 81 635 448 грн.
  • Екс-керівника Нацгвардії Юрія Аллерова, якого НАБУ підозрює в заволодінні майном Нацгвардії, відправили під варту на 2 місяці із правом застави у 4,8 мільйона гривень.
  • Під час засідання суду прокурор розповів, що донька Аллерова має російське громадянство і разом із дружиною екс-чиновника більшу частину часу проживає у Москві.
  • У розслідуванні програми "Наші гроші з Денисом Бігусом" йшлося про те, що керівник Нацгвардії Юрій Аллеров погодив заміну житлового комплексу для гвардійців, через що вони отримали житло не на столичному Печерську, а на околиці Києва. Різниця в ціні, за даними журналістів, склала понад 100 мільйонів гривень.
  • НАБУ відкрило кримінальне провадження 11 грудня 2017 року.
  • Генерал-полковник Юрій Аллеров командував Національною гвардією України з 30 грудня 2015 року по 7 травня 2019 року.

"Українська правда" у Threads

Теми: судквартириНацгвардія
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