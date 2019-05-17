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Хищение с жильем Нацгвардии: еще одну фигурантку отпустили без ареста

Пятница, 17 мая 2019, 18:47

Суд отказался взять под стражу третьего предпринимателя-оценщицю Алису Гринчук, подозреваемую в махинациях с жильем для Национальной гвардии.

Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура, не называя имя.

По данным "Украинской правды", речь идет именно о Гринчук. Кроме того при избрании меры пресечения другому фигуранту дела, экс-командующему Нацгвардии Юрию Аллерову, судья назвала Гринчук среди подозреваемых.

Прокуроры просили арестовать ее с альтернативой внесения залога в 7 млн ​​грн.

Однако суд отказал в удовлетворении этого ходатайства и избрал женщине меру пресечения в виде 1,5 млн грн залога.

Прокуратура говорит, что после того, как ознакомится с полным текстом решений по Гринчук и другим фигурантам, решит, будет ли их обжаловать.

Напомним:

  • 17 мая суд также избрал меры двум другим подозреваемым в деле.
  • Экс-командующего Нацгвардии Юрия Аллерова отправили под стражу с правом залога в 4,8 миллиона гривен, а гендиректора "Укрбуд Девелопмент" Олега Майбороду отпустили под залог в 2 миллиона гривен.
  • 14 мая Национальное антикоррупционное бюро задержало Аллерова, Майбороду и Грищук.
  • Их подозревают в незаконном завладении 81 635 448 грн.
  • Во время заседания суда прокурор рассказал, что у дочери Аллерова есть российское гражданство и она вместе с женой экс-чиновника большую часть времени проживает в Москве.
  • В расследовании программы "Наші гроші з Денисом Бігусом" речь шла о том, что руководитель Нацгвардии Юрий Аллеров согласовал замену жилого комплекса для гвардейцев, из-за чего они получили жилье не на столичном Печерске, а на окраине Киева. Разница в цене, по данным журналистов, составила более 100 миллионов гривен.
  • НАБУ открыло уголовное производство 11 декабря 2017 года.
  • Генерал-полковник Юрий Аллеров командовал Национальной гвардией Украины с 30 декабря 2015 по 7 мая 2019 года.

Украинская правда

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