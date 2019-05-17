Хищение с жильем Нацгвардии: еще одну фигурантку отпустили без ареста

Суд отказался взять под стражу третьего предпринимателя-оценщицю Алису Грищук, подозреваемую в махинациях с жильем для Национальной гвардии.

Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура, не называя имя.

По данным "Украинской правды", речь идет именно о Грищук. Кроме того при избрании меры пресечения другому фигуранту дела, экс-командующему Нацгвардии Юрию Аллерову, судья назвала Грищук среди подозреваемых.

Прокуроры просили арестовать ее с альтернативой внесения залога в 7 млн ​​грн.

Однако суд отказал в удовлетворении этого ходатайства и избрал женщине меру пресечения в виде 1,5 млн грн залога.

Прокуратура говорит, что после того, как ознакомится с полным текстом решений по Грищук и другим фигурантам, решит, будет ли их обжаловать.

Напомним: