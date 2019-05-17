Розкрадання із житлом Нацгвардії: ще одну фігурантку відпустили без арешту

Суд відмовився взяти під варту третього підприємця-оцінщицю Алісу Гринчук, підозрювану в оборудках з житлом для Національної гвардії.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура, не називаючи ім’я.

За даними "Української правди", йдеться саме про Гринчук. Крім того, під час обрання запобіжного заходу іншому фігуранту справи, екс-командувачу Нацгвардії Юрію Аллерову, суддя назвала Гринчук серед підозрюваних.

Прокурори просили арештувати її із альтернативою внесення застави у 7 млн грн.

Однак суд відмовив у задоволенні цього клопотання і обрав жінці запобіжний захід у вигляді 1,5 млн грн застави.

Прокуратура каже, що після того, як ознайомиться з повним текстом ухвал щодо Гринчук та інших фігурантів, вирішить, чи буде їх оскаржувати.

Нагадаємо: