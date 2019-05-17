Розкрадання із житлом Нацгвардії: ще одну фігурантку відпустили без арешту
Суд відмовився взяти під варту третього підприємця-оцінщицю Алісу Гринчук, підозрювану в оборудках з житлом для Національної гвардії.
Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура, не називаючи ім’я.
За даними "Української правди", йдеться саме про Гринчук. Крім того, під час обрання запобіжного заходу іншому фігуранту справи, екс-командувачу Нацгвардії Юрію Аллерову, суддя назвала Гринчук серед підозрюваних.
Прокурори просили арештувати її із альтернативою внесення застави у 7 млн грн.
Однак суд відмовив у задоволенні цього клопотання і обрав жінці запобіжний захід у вигляді 1,5 млн грн застави.
Прокуратура каже, що після того, як ознайомиться з повним текстом ухвал щодо Гринчук та інших фігурантів, вирішить, чи буде їх оскаржувати.
Нагадаємо:
- 17 травня суд також обрав запобіжні заходи двом інших підозрюваним у справі.
- Екс-командувача Нацгвардії Юрія Аллерова відправили під варту із правом застави у 4,8 мільйона гривень, а гендиректора "Укрбуд Девелопмент" Олега Майбороду відпустили під заставу у 2 мільйони гривень.
- 14 травня Національне антикорупційне бюро затримало Аллерова, Майбороду та Грищук.
- Їх підозрюють у незаконному заволодінні 81 635 448 грн.
- Під час засідання суду прокурор розповів, що донька Аллерова має російське громадянство і разом із дружиною екс-чиновника більшу частину часу проживає у Москві.
- У розслідуванні програми "Наші гроші з Денисом Бігусом" йшлося про те, що керівник Нацгвардії Юрій Аллеров погодив заміну житлового комплексу для гвардійців, через що вони отримали житло не на столичному Печерську, а на околиці Києва. Різниця в ціні, за даними журналістів, склала понад 100 мільйонів гривень.
- НАБУ відкрило кримінальне провадження 11 грудня 2017 року.
- Генерал-полковник Юрій Аллеров командував Національною гвардією України з 30 грудня 2015 року по 7 травня 2019 року.