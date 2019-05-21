Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский соберет Раду вне очереди: менять кадры и закон о выборах

Вторник, 21 мая 2019, 13:44
Зеленский соберет Раду вне очереди: менять кадры и закон о выборах
Михаил Маркив

Президент Владимир Зеленский должен обратиться к спикеру с требованием созвать внеочередное заседание Верховной Рады на котором должны рассматриваться одновременно изменение избирательного закона и кадровые назначения.

Об этом рассказали лидеры парламентских фракций после консультаций с главой государства в Админстрации президента 21 мая.

По их словам, экстренное заседание можно провести уже в среду.

В частности лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что после указа президента о досрочном прекращении его полномочий Верховная Рада не сможет принимать решения:

"После роспуска парламента он не будет иметь полномочий, в том числе и чтобы менять избирательный закон", - заявила Тимошенко.

"Мы предложили президенту своей повесткой дня выйти с внесением изменений в закон о выборах... Мы также предложили на этой внеочередной сессии внести для изменения всех силовиков, которых он вправе уволить: генерального прокурора, председателя СБУ, министра обороны и министра иностранных дел", - сказала Тимошенко.

По ее мнению, Зеленский имеет основания поднять также вопрос смены главы Нацбанка.

В свою очередь советник президента по юридическим вопросам Андрей Богдан, отвечая на вопрос журналистов относительно даты проведения внеочередного заседания Рады, сказал следующее:

"Мы будем предлагать провести его завтра, поскольку самый оптимальный срок публикации указа (о роспуске парламента -ред.), чтобы соблюсти все нормы Конституции, - завтра".

Богдан также заявил, что согласно украинскому законодательству, Рада сможет выполнять свои функции после президентского указа о роспуске.

"Да, мы считаем... это предусмотрено Конституцией, что Верховная Рада слагает свои полномочия перед новоизбранным парламентом с момента принесения присяги последним. Поэтому Верховная Рада действует, будет рассматривать законы. Другой вопрос явка депутатов и выполнение ими своих полномочий", - сказал он.

Напомним:

  • 20 мая Владимир Зеленский принес присягу президента Украины и официально приступил к исполнению обязанностей.
  • Во время своей речи он заявил о роспуске Верховной Рады и предложил членам правительства писать заявления на увольнение.
  • В тот же день вечером премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что принял для себя решение подать в отставку.
  • Министр обороны Степан Полторак подал в отставку после того, как отрапортовал на торжественной инаугурационной церемонии новому президенту.

Валентина Романенко, Роман Романюк, УП

"Украинская правда" в Threads

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Все новости...
Последние новости
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный рейс поезда "Львов-Рахов" в пиковый день перевозок
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
21:56
Новый министр аграрной политики Польши впервые поговорил с украинским коллегой
Все новости...
Реклама: