Зеленский соберет Раду вне очереди: менять кадры и закон о выборах

Президент Владимир Зеленский должен обратиться к спикеру с требованием созвать внеочередное заседание Верховной Рады на котором должны рассматриваться одновременно изменение избирательного закона и кадровые назначения.

Об этом рассказали лидеры парламентских фракций после консультаций с главой государства в Админстрации президента 21 мая.

По их словам, экстренное заседание можно провести уже в среду.

В частности лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что после указа президента о досрочном прекращении его полномочий Верховная Рада не сможет принимать решения:

"После роспуска парламента он не будет иметь полномочий, в том числе и чтобы менять избирательный закон", - заявила Тимошенко.

"Мы предложили президенту своей повесткой дня выйти с внесением изменений в закон о выборах... Мы также предложили на этой внеочередной сессии внести для изменения всех силовиков, которых он вправе уволить: генерального прокурора, председателя СБУ, министра обороны и министра иностранных дел", - сказала Тимошенко.

По ее мнению, Зеленский имеет основания поднять также вопрос смены главы Нацбанка.

В свою очередь советник президента по юридическим вопросам Андрей Богдан, отвечая на вопрос журналистов относительно даты проведения внеочередного заседания Рады, сказал следующее:

"Мы будем предлагать провести его завтра, поскольку самый оптимальный срок публикации указа (о роспуске парламента -ред.), чтобы соблюсти все нормы Конституции, - завтра".

Богдан также заявил, что согласно украинскому законодательству, Рада сможет выполнять свои функции после президентского указа о роспуске.

"Да, мы считаем... это предусмотрено Конституцией, что Верховная Рада слагает свои полномочия перед новоизбранным парламентом с момента принесения присяги последним. Поэтому Верховная Рада действует, будет рассматривать законы. Другой вопрос явка депутатов и выполнение ими своих полномочий", - сказал он.

Напомним: