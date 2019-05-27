Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В "Слуге народа" рассказали, где будут искать будущих депутатов

Понедельник, 27 мая 2019, 11:34
В Слуге народа рассказали, где будут искать будущих депутатов

В партии "Слуга народа" рассказали, каким образом будут искать и отбирать будущих кандидатов в списки партии на предстоящих выборах в Верховную Раду.

Об этом 27 мая рассказал руководитель избирательного штаба партии Александр Корниенко.

"Меня спрашивают, а где вы возьмете людей ... Мы людей находим, очень много людей стали следствием волонтерской кампании, у нас есть более 600 тысяч человек, которые зарегистрировались во время президентской кампании, мы их подключаем", - сказал Корниенко.

"Мы запускаем проект "Лифт" - мы хотим сделать ремонт социальных лифтов, чтобы они заработали ... На это у нас в дальнейшем направлен процесс коммуникации с людьми, которые могут быть депутатами от партии "Слуга народа". Мы запускаем процесс отбора, к сожалению, у нас короткий срок. Поэтому американского праймериза, к сожалению, не получится", - пояснил он.

Корниенко также отметил, что для процесса отбора им необходимо 2 месяца, поскольку времени нет, "Слуга народа" введет трехстороннюю проверку кандидатов: документальная проверка, проверка добродетели, профессиональная кадровая оценка, а четвертый уровень проверки - "постпраймериз", то есть открытая возможность комментировать каждого кандидата.

По словам Корниенко, съезд партии должен состояться 8 июня. На этом съезде партия представит своих кандидатов по мажоритарным округам, список партии из 225 человек и программу партии.

Кандидаты в партию должны подать анкету и концепты законопроектов, которые они хотят реализовать в ВР, также они должны проговорить свое видение работы в комитетах ВР.

"Портрет наших кандидатов ... Это должен быть командный игрок, который сможет отстаивать интересы нашей страны. Это должен быть успешный человек с чистой репутацией. Я думаю, что по принципу отбора", - сказал председатель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков.

Читайте также: Зе!Банковая. Кого Зеленский назначил в Администрацию президента

Напомним:

  • По данным социологического исследования, в парламент могут пройти 4 партии. В частности, партию "Слуга народа" готовы поддержать 29,5% из всех опрошенных, "Оппозиционная платформу – За жизнь" – 8,3%, Блок Петра Порошенко "Солидарность" – 7,3%, ВО "Батькивщина" – 7,1 %.
  • 21 мая президент Владимир Зеленский издал указ о роспуске Верховной Рады 8-го созыва. Согласно указу, выборы в парламент состоятся 21 июля 2019 года.
  • В представленном президентом Владимиром Зеленским онлайн-проекте "Лифт" каждый человек сможет оставить резюме, откликнуться на вакансию в Зе!команде, рассказать идеи и отправить готовый продукт.

Роман Кравец, Алена Мазуренко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Слуга народаВерховная РадавиборыЗеленский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Все новости...
Слуга народа
Стефанчук пытается спасти градостроительную "реформу" Шуляк в Европарламенте. Что с этим не так?
НАБУ обыскует "слугу" Марченко из-за возможных махинаций ее помощницы. Во фракции прокомментировали
Как институт Спартака Субботы связан со "слугами народа", Столаром и Ткаченко
Последние новости
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный рейс поезда "Львов-Рахов" в пиковый день перевозок
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
21:56
Новый министр аграрной политики Польши впервые поговорил с украинским коллегой
Все новости...
Реклама: