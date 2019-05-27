В "Слуге народа" рассказали, где будут искать будущих депутатов

В партии "Слуга народа" рассказали, каким образом будут искать и отбирать будущих кандидатов в списки партии на предстоящих выборах в Верховную Раду.

Об этом 27 мая рассказал руководитель избирательного штаба партии Александр Корниенко.

"Меня спрашивают, а где вы возьмете людей ... Мы людей находим, очень много людей стали следствием волонтерской кампании, у нас есть более 600 тысяч человек, которые зарегистрировались во время президентской кампании, мы их подключаем", - сказал Корниенко.

"Мы запускаем проект "Лифт" - мы хотим сделать ремонт социальных лифтов, чтобы они заработали ... На это у нас в дальнейшем направлен процесс коммуникации с людьми, которые могут быть депутатами от партии "Слуга народа". Мы запускаем процесс отбора, к сожалению, у нас короткий срок. Поэтому американского праймериза, к сожалению, не получится", - пояснил он.

Корниенко также отметил, что для процесса отбора им необходимо 2 месяца, поскольку времени нет, "Слуга народа" введет трехстороннюю проверку кандидатов: документальная проверка, проверка добродетели, профессиональная кадровая оценка, а четвертый уровень проверки - "постпраймериз", то есть открытая возможность комментировать каждого кандидата.

По словам Корниенко, съезд партии должен состояться 8 июня. На этом съезде партия представит своих кандидатов по мажоритарным округам, список партии из 225 человек и программу партии.

Кандидаты в партию должны подать анкету и концепты законопроектов, которые они хотят реализовать в ВР, также они должны проговорить свое видение работы в комитетах ВР.

"Портрет наших кандидатов ... Это должен быть командный игрок, который сможет отстаивать интересы нашей страны. Это должен быть успешный человек с чистой репутацией. Я думаю, что по принципу отбора", - сказал председатель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков.

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Напомним: