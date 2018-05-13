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Угонщик: "покусился" на мотоцикл Найема, потому что водитель оставил в нем ключи

Воскресенье, 13 мая 2018, 20:11
Угонщик: покусился на мотоцикл Найема, потому что водитель оставил в нем ключи

Похититель мотоцикла юриста Маси Найема заявил, что транспортное средство возле суда заметил случайно и "воспользовался возможностью", поскольку водитель оставил в нем ключи.

По данным отдела коммуникации полиции Киева, об этом задержанный - киевлянин 1986 г.р. - сообщил правоохранителям.

"Установлено, что в тот день злоумышленник случайно заметил у судебного учреждения мотоцикл, в котором водитель оставил ключи. Воспользовавшись возможностью, мужчина незаконно завладел данным транспортным средством", - сообщили в полиции.

"Оперативники изучили видео с камер наблюдения, установленных в Киеве в рамках программы "Безопасная столица", это позволило отследить маршрут, по которому двигался правонарушитель. 13 мая его задержали на проспекте Победы, он дает пояснения следователям Соломенского района Киева" , - говорится в сообщении ГУ НП в Киеве.

В полиции отметили, что до этого случая мужчина в поле зрения правоохранителей не попадал.

Мотоцикл изъят. 

Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения, следствие продолжается.

По факту угона транспортного средства расследуется уголовное производство, которое открыто 11 мая по ч.1 ст. 289 УК "Незаконное завладение транспортным средством".

Санкция статьи предусматривает штраф от 1000 до 1200 необлагаемых минимумов доходов граждан или лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.

 

Напомним, о задержании вероятного похитителя мотоцикла Маси Найем - юриста, брата нардепа Мустафы Найема - стало известно вечером 13 мая.

Мотоцикл был похищен 11 мая из-под здания Апелляционного суда Киева, где проходило рассмотрение апелляционной жалобы об аресте автомобиля Mercedes, который фигурирует в деле о нападении на нардепа Мустафу Найема.

Кражу Маси Найем не связывал с какими-либо людьми или событиями, об инциденте подал заявление в полицию.

Позже в сети появились фото предполагаемого похитителя мотоцикла Найема.

Украинская правда

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Темы: НайемполицияКиев
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