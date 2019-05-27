Портнов принес в ГБР уже 4 жалобу на Порошенко

Бывший заместитель главы Администрации экс-президента Виктора Януковича Андрей Портнов заявил, что подал в Государственное бюро расследований уже четвертое заявление о "преступлениях" бывшего главы государства Петра Порошенко.

Об этом он сообщил 27 мая на собственном Telegram-канале.

"Сегодня мы обратились с четвертым заявлением о преступлении Порошенко - попытке узурпации им судебной власти", - написал Портнов.

Дополняется...

Напомним: