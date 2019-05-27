Портнов принес в ГБР уже 4 жалобу на Порошенко

Бывший заместитель главы Администрации экс-президента Виктора Януковича Андрей Портнов заявил, что подал в Государственное бюро расследований уже четвертое заявление о "преступлениях" бывшего главы государства Петра Порошенко.

Об этом он сообщил 27 мая на собственном Telegram-канале.

"Сегодня мы обратились с четвертым заявлением о преступлении Порошенко - попытке узурпации им судебной власти", - написал Портнов.

Портнов прикрепил к сообщению 6 страниц поданной жалобы, где указывается, что Порошенко незаконно назначил двух членов Высшего совета правосудия по президентской квоте.

В частности, Порошенко издал указ, которым изменил правила проведения конкурса в ВСП и установил, что если конкурсная комиссия не может определиться с рекомендованными на должности кандидатурами, то президент может принять решение самостоятельно.

Портнов утверждает, что указ не имел юридической силы на момент его применения, что свидетельствует о незаконности действий Порошенко.

Портнов требует внести в ЕРДР сведения о правонарушениях Порошенко по ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) и ст. 382 (невыполнение судебного решения) УК и начать соответствующее досудебное расследование.

Напомним: