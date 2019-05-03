Коломойский пообещал не обращаться к Зеленскому с просьбами

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Пятница, 3 мая 2019, 06:12

Олигарх Игорь Коломойский заявил, что не будет обращаться к избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбами.

Об этом он рассказал в интервью "Bihus.info".

"Просьба? Да я даже обращаться к нему не буду, мне ничего от него не надо. Коломойский самодостаточный человек, ему ничего ни от кого не надо. Он ни к кому никогда ни с какими просьбами не обращался", - ответил он на вопрос, может ли Зеленский "послать на хер Коломойского", если он будет обращаться с избыточными просьбами.

"Я бизнесом занимаюсь с молодых ногтей и никогда ни к кому... мы сами всегда пробивались в этой жизни и власть нам никогда не содействовала – главное, чтобы не мешала", - заявил Коломойский.

Он повторил, что Зеленский не является его марионеткой, назвав эти обвинения лишь частью предвыборной кампании.

Ранее в интервью Коломойский заявил, что президент Петр Порошенко проиграл президентские выборы в Украине, потому что у него не было телеканала "1+1".

Напомним:

  • В ходе предвыборной кампании СМИ сообщали, что шоумен и кандидат в президенты Владимир Зеленский, передвигается по городу в сопровождении автомобиля компании из условной бизнес-группы "Приват" олигарха Игоря Коломойского.
  • Представитель штаба Порошенко Олег Медведев намекал, что Зеленский пользуется транспортом, адвокатами, охраной Коломойского и 7 лет раскручивает его канал"1+1".
  • Народный депутат от БПП Владимир Арьев заявляет, что автомобиль, на котором кандидат в президенты Владимир Зеленский приехал на анализы, принадлежал олигарху Игорю Коломойскому, а ныне принадлежит человеку из медиа-бизнеса группы "Приват".
  • 11 апреля журналисты программы "Схемы" в своей передаче рассказали, что в течение двух последних лет шоумен и кандидат в президенты Владимир Зеленский одиннадцать раз летал в Женеву, когда там жил олигарх Игорь Коломойский, а после его переезда в Израиль летом 2018, Зеленский еще дважды слетал в Тель-Авив.
  • Журналисты отметили, что в каждой второй поездке кандидата в президенты сопровождалюрист олигарха Андрей Богдан, который впоследствии стал главным юридическим советником кампании Зеленского на выборах президента.

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Темы: Коломойский Зеленский
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