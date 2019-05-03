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Полиция задержала российского "вора в законе", которого разыскивал Интерпол

Пятница, 3 мая 2019, 23:28

На Киевщине полицейские задержали гражданина России, который находился в розыске Интерпола.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

"Сотрудниками управления стратегических расследований ГУНП Киевской области в рамках полицейской операции "Мигрант", в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по выявлению лиц, незаконно находящихся на территории Украины, было выявлено и задержано 48-летнего гражданина РФ", - говорится в сообщении.

В полиции рассказали, что задержанный является "вором в законе" и находится в международном розыске с целью ареста и последующей его экстрадиции в Королевство Испания за совершение преступлений, предусмотренных ст. 515, ст. 517 (Незаконное преступное объединение), ст. 301, ст. 302 (отмывание денег), ст. 392, ст. 390 (Фальсификация в коммерческом в официальном документе), ст. 305 (против государственного казначейства) Уголовного кодекса Королевства Испании".

Основанием для задержания является Международный ордер на арест и Европейский ордер на задержание и доставку злоумышленника.

Правоохранители доставили задержанного в Бориспольский отдела полиции, где составлен протокол задержания мужчины, подозреваемого в совершении уголовного преступления, согласно ст. 208 УПК Украины на 72 часа для дальнейшего содержания в изоляторе временного содержания до принятия решения судом.

Украинская правда
Темы: криминалКиевская областьполиция
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