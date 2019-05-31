Порошенко возглавил новую партию

Бывшего президента Петра Порошенко избрали председателем новой партии "Европейская солидарность".

Такое решение было принято на съезде партии 31 мая.

"Председателем партии "Европейская Солидарность" избран Петр Порошенко", - отметил председательствующий на съезде.

Во время выступления председатель общественной организации "Солидарная Молодежь" Динара Габибуллаева предложила избрать главой партии Порошенко и поставила это предложение на голосование.

Соответствующее решение приняли единогласно.

"Наша партия идет на выборы... Мы идем, чтобы привести Украину в ЕС и НАТО. Мы идем, чтобы побеждать и брать власть", - заявил Порошенко.

На съезде также присутствовал спикер ВР Андрей Парубий, заместитель главы ВР Ирина Геращенко.

Геращенко во время своего выступления назвала президента РФ Владимира Путина маньяком и сказала, что присоединяется к партии "ЕС".

Геращенко также отреагировала на опубликованную стенограмму встречи глав фракций с президентом Владимиром Зеленским. По ее словам, в АП перепутали курс в ЕС и НАТО с курсом в Сенат.

фото "ЕС"

На съезде обновленной партии Порошенко пришло немного депутатов Рады, но много активисты, волонтеров, писателей.

фото: УП

Напомним: