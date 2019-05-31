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Порошенко возглавил новую партию

Пятница, 31 мая 2019, 14:19

Бывшего президента Петра Порошенко избрали председателем новой партии "Европейская солидарность".

Такое решение было принято на съезде партии 31 мая.

"Председателем партии "Европейская Солидарность" избран Петр Порошенко", - отметил председательствующий на съезде.

Во время выступления председатель общественной организации "Солидарная Молодежь" Динара Габибуллаева предложила избрать главой партии Порошенко и поставила это предложение на голосование.

Соответствующее решение приняли единогласно.

"Наша партия идет на выборы... Мы идем, чтобы привести Украину в ЕС и НАТО. Мы идем, чтобы побеждать и брать власть", - заявил Порошенко.

На съезде также выбрали новый центральный совет и президиум партии.

В частности, в президиум партии вошли Ирина Геращенко, Мария Ионова, Максим Саврасов, Юрий Бирюков, Сергей Таран, Виталий Гайдукевич, Олег Синютка, Петр Порошенко.

На съезде также присутствовал спикер ВР Андрей Парубий, заместитель главы ВР Ирина Геращенко.

Геращенко во время своего выступления назвала президента РФ Владимира Путина маньяком и сказала, что присоединяется к партии "ЕС".

Геращенко также отреагировала на опубликованную стенограмму встречи глав фракций с президентом Владимиром Зеленским. По ее словам, в АП перепутали курс в ЕС и НАТО с курсом в Сенат.

Отмечается, что до 10 июня партия "ЕС" проведет следующий этап съезда, а список партии появится только после 4 июня, когда состоится голосование в праймериз.

 
фото "ЕС"

На съезде обновленной партии Порошенко пришло немного депутатов Рады, но много активисты, волонтеров, писателей.

 
фото: УП

Напомним:

  • 24 мая партия "Блок Петра Порошенко "Солидарность" изменила наименование на "Европейская солидарность".
  • Ранее политики из окружения Порошенко заявили, что не будут присоединять к новой партии и участвовать в выборах в Верховную Раду, потому что дают дорогу молодым.
  • В частности, об этом заявил Александр Грановский и Игорь Кононенко.
  • 30 мая Порошенко написал заявление и получил членский билет партии "Европейская солидарность".
  • 21 июля должны состояться досрочные выборы в Верховную Раду.

Украинская правда

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Темы: ПорошенкоЕС
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