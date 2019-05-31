Порошенко возглавил новую партию
Бывшего президента Петра Порошенко избрали председателем новой партии "Европейская солидарность".
Такое решение было принято на съезде партии 31 мая.
"Председателем партии "Европейская Солидарность" избран Петр Порошенко", - отметил председательствующий на съезде.
Во время выступления председатель общественной организации "Солидарная Молодежь" Динара Габибуллаева предложила избрать главой партии Порошенко и поставила это предложение на голосование.
Соответствующее решение приняли единогласно.
"Наша партия идет на выборы... Мы идем, чтобы привести Украину в ЕС и НАТО. Мы идем, чтобы побеждать и брать власть", - заявил Порошенко.
Виступ Петра Порошенка https://t.co/bmBeyFMbjk— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) 31 травня 2019 р.
На съезде также присутствовал спикер ВР Андрей Парубий, заместитель главы ВР Ирина Геращенко.
Геращенко во время своего выступления назвала президента РФ Владимира Путина маньяком и сказала, что присоединяется к партии "ЕС".
Геращенко также отреагировала на опубликованную стенограмму встречи глав фракций с президентом Владимиром Зеленским. По ее словам, в АП перепутали курс в ЕС и НАТО с курсом в Сенат.
На съезде обновленной партии Порошенко пришло немного депутатов Рады, но много активисты, волонтеров, писателей.
Напомним:
- 24 мая партия "Блок Петра Порошенко "Солидарность" изменила наименование на "Европейская солидарность".
- Ранее политики из окружения Порошенко заявили, что не будут присоединять к новой партии и участвовать в выборах в Верховную Раду, потому что дают дорогу молодым.
- В частности, об этом заявил Александр Грановский и Игорь Кононенко.
- 30 мая Порошенко написал заявление и получил членский билет партии "Европейская солидарность".
- 21 июля должны состояться досрочные выборы в Верховную Раду.
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