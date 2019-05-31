Зеленский продолжает увольнения в СБУ: еще три указа
Пятница, 31 мая 2019, 15:57
Президент Владимир Зеленский издал новые указы об увольнении руководства Службы безопасности Украины.
Соответствующие документы были опубликованы на сайте главы государства 31 мая.
Так, указом №342/2019 Зеленский уволил с должности первого заместителя Председателя СБУ Виталия Маликова.
Кроме того, указом №343/2019 он отстранил его от исполнения обязанностей руководителя Антитеррористического центра при Службе безопасности.
Также президент уволил с должности начальника главного управления СБУ в Киеве и Киевской области Олега Валендюка, о чем говорится в указе №344/2019.
Напомним:
- Ранее в пятницу президент Владимир Зеленский издал указ об увольнении начальника Главного следственного управления Службы безопасности Григория Остафийчука.
- 30 мая президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представление об освобождении от должностей двух министров и председателя Службы безопасности.
- Председатель Службы безопасности Василий Грицак заявил, что 20 мая он, его заместители и члены команды представят на рассмотрение Зеленскому рапорты об увольнении.
- Сейчас Грицак находится в отпуске, его обязанности временно исполняет назначенный президентом первый зампредседателя Службы безопасности экс-глава партии "Слуга народа" Иван Баканов.
Украинская правда