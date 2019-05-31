Зеленский продолжает увольнения в СБУ: еще три указа

Президент Владимир Зеленский издал новые указы об увольнении руководства Службы безопасности Украины.

Соответствующие документы были опубликованы на сайте главы государства 31 мая.

Так, указом №342/2019 Зеленский уволил с должности первого заместителя Председателя СБУ Виталия Маликова.

Кроме того, указом №343/2019 он отстранил его от исполнения обязанностей руководителя Антитеррористического центра при Службе безопасности.

Также президент уволил с должности начальника главного управления СБУ в Киеве и Киевской области Олега Валендюка, о чем говорится в указе №344/2019.

Напомним: