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Зеленский продолжает увольнения в СБУ: еще три указа

Пятница, 31 мая 2019, 15:57

Президент Владимир Зеленский издал новые указы об увольнении руководства Службы безопасности Украины.

Соответствующие документы были опубликованы на сайте главы государства 31 мая.

Так, указом №342/2019 Зеленский уволил с должности первого заместителя Председателя СБУ Виталия Маликова.

Кроме того, указом №343/2019 он отстранил его от исполнения обязанностей руководителя Антитеррористического центра при Службе безопасности.

Также президент уволил с должности начальника главного управления СБУ в Киеве и Киевской области Олега Валендюка, о чем говорится в указе №344/2019.

Напомним:

  • Ранее в пятницу президент Владимир Зеленский издал указ об увольнении начальника Главного следственного управления Службы безопасности Григория Остафийчука.
  • 30 мая президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представление об освобождении от должностей двух министров и председателя Службы безопасности.
  • Председатель Службы безопасности Василий Грицак заявил, что 20 мая он, его заместители и члены команды представят на рассмотрение Зеленскому рапорты об увольнении.
  • Сейчас Грицак находится в отпуске, его обязанности временно исполняет назначенный президентом первый зампредседателя Службы безопасности экс-глава партии "Слуга народа" Иван Баканов.

Украинская правда

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Темы: ЗеленскийпрезидентуказыСБУ
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