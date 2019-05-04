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Трамп уверен, что с Путиным и РФ возможны "прекрасные" отношения

Суббота, 4 мая 2019, 21:04
Трамп уверен, что с Путиным и РФ возможны прекрасные отношения

Президент США Дональд Трамп заявил, что разговор с президентом РФ Владимиром Путиным дает "потенциал для замечательных отношений" с Россией.

Такое мнение Трамп высказал в своем Твиттере 4 мая, комментируя беседу, которая состоялась накануне.

"Очень хороший телефонный разговор состоялся вчера с президентом России. Огромный потенциал для хороших/замечательных отношений с Россией, несмотря на то, что вы читаете и видите в Fake News Media", - заявил Трамп.

"Мир может стать лучше и безопаснее. Это хорошо", - добавил он.

Напомним,

  • Накануне пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что президенты США и России обсудили по телефону расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о российском вмешательстве в американские выборы 2016 года.
  • Также во время разговора Путин и Трамп обсуждали Украины и победителя президентских выборов. По словам Трампа, они обсуждали "торговлю, Венесуэлу, Украину, Северную Корею, контроль ядерных вооружений и даже "российский обман".
  • 18 апреля Министерство юстиции США опубликовало отчет спецпрокурора Роберта Мюллера о возможной связи президента Дональда Трампа с Россией.
  • Позже Минюст опубликова письмо на четырех страницах, в котором говорилось, что расследование не установило, что члены избирательной кампании Трампа имели сговор с РФ, однако у Мюллера есть возражения против выводов Минюста США. 

Украинская правда

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Темы: ТрампПутинСШАРосcия
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