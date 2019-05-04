Трамп уверен, что с Путиным и РФ возможны "прекрасные" отношения

Президент США Дональд Трамп заявил, что разговор с президентом РФ Владимиром Путиным дает "потенциал для замечательных отношений" с Россией.

Такое мнение Трамп высказал в своем Твиттере 4 мая, комментируя беседу, которая состоялась накануне.

"Очень хороший телефонный разговор состоялся вчера с президентом России. Огромный потенциал для хороших/замечательных отношений с Россией, несмотря на то, что вы читаете и видите в Fake News Media", - заявил Трамп.

"Мир может стать лучше и безопаснее. Это хорошо", - добавил он.

Напомним,