Шевчука с должности главы КС могут уволить 14 мая – СМИ

14 мая Конституционный суд может уволить Станислава Шевчука с должности главы за систематические нарушения.

Об этом сообщает Bihus.info со ссылкой на источники.

Отмечается, что в этот день на спецзаседании судьи КС будут рассматривать заключение Постоянной комиссии по вопросам регламента и этики, и Шевчук может потерять должность не только главы, но и судьи КС.

"Комиссия пришла к выводу о наличии оснований для увольнения Шевчука Станислава Владимировича с должности судьи Конституционного суда в связи с совершением им существенного дисциплинарного проступка, грубым и систематическим пренебрежением своими обязанностями, что несовместимо со статусом судьи Конституционного суда Украины и выявило его несоответствие занимаемой должности", - говорится в заключении комиссии.

Указывается, что Шевчук выдавал незаконные распоряжения, политизировал деятельность КС и его председателя, игнорировал права судей, нарушал конституционные гарантии и тому подобное.

На сайте Конституционного суда пока никакой информации ни о заключении комиссии, ни о специальном заседании суда нет.

Напомним: