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Шевчука с должности главы КС могут уволить 14 мая – СМИ

Понедельник, 6 мая 2019, 11:48
Шевчука с должности главы КС могут уволить 14 мая – СМИ

14 мая Конституционный суд может уволить Станислава Шевчука с должности главы за систематические нарушения.

Об этом сообщает Bihus.info со ссылкой на источники.

Отмечается, что в этот день на спецзаседании судьи КС будут рассматривать заключение Постоянной комиссии по вопросам регламента и этики, и Шевчук может потерять должность не только главы, но и судьи КС.

"Комиссия пришла к выводу о наличии оснований для увольнения Шевчука Станислава Владимировича с должности судьи Конституционного суда в связи с совершением им существенного дисциплинарного проступка, грубым и систематическим пренебрежением своими обязанностями, что несовместимо со статусом судьи Конституционного суда Украины и выявило его несоответствие занимаемой должности", - говорится в заключении комиссии.

Указывается, что Шевчук выдавал незаконные распоряжения, политизировал деятельность КС и его председателя, игнорировал права судей, нарушал конституционные гарантии и тому подобное.

На сайте Конституционного суда пока никакой информации ни о заключении комиссии, ни о специальном заседании суда нет.

Напомним:

  • В марте 2019 года трое судей Конституционного суда Украины – Николай Мельник, Сергей Сас и Игорь Слиденко – обратились к своим коллегам с письмом, в котором выступили за отставку главы КСУ Станислава Шевчука.
  • Сам Шевчук назвал "нормальным рабочим процессом" письма судей КС с критикой в ​​его адрес.
  • 17 апреля журналисты программы "Схемы" сообщили, что юрист Зеленского Андрей Богдан 13 марта тайно посещал Конституционный суд, где встретился с его главой Станиславом Шевчуком.
  • Журналисты рассказали, что в соответствии с законом "Об очищении власти", Андрей Богдан не может в течение 10 лет работать на госслужбе с момента вступления закона в силу (то есть до октября 2024). Он попадает под ограничения, потому что дважды занимал должность правительственного уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики во времена президентства Виктора Януковича.
  • Конституционный суд более четырех лет рассматривает дело о конституционности отдельных положений закона "Об очищении власти" (люстрации).
  • После сообщения в СМИ об этой встрече Конституционный суд отложил заседание, на котором должен был обсуждаться закон "Об очищении власти", и на котором люстрацию могли признать неконституционной.
  • Впоследствии появились слухи о возможном срыве инаугурации нового президента Владимира Зеленского из-за досрочного увольнения Шевчука с должности главы КСУ.
  • Но 24 апреля судья Конституционного суда Украины заверили, что со стороны КСУ не будет никаких препятствий инаугурации, мол, приведение президента к присяге действительно проводит глава КС, но в законе не указан конкретный человек, а только определено должностное лицо, которое должно выполнить эту процедуру.
  • Шевчук возглавляет КСУ с февраля 2018 года.

Темы: КС
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