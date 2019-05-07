Антикоррупционному суду избрали главу

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Вторник, 7 мая 2019, 16:10
prm.ua

Собрание судей Высшего антикоррупционного суда Украины избрало главой новосозданного суда судью первой инстанции Елену Танасевич.

Танасевич была избрана путем тайного голосования во вторник и получила 23 голоса судей, передает "Интерфакс-Украина".

Второго кандидата – судью Ольгу Саландяк – поддержали 10 судей.

Решение утверждено протоколом и решением собрания судей об избрании главы ВАКС.

Заместителем главы Антикоррупционного суда позже избрали Евгения Крука, сообщает "Центр противодействия коррупции".

Голосование за главу ВАКС проходило в несколько этапов, так как после первого и повторного голосования ни один из трех кандидатов не набрал нужного количества голосов.

Во время первой попытки, кроме Танасевич, кандидатами на главу Высшего антикоррупционного суда были уже бывший судья Апелляционного суда Львовской области Олег Павлишин и адвокат семей Небесной Сотни Маркин Галабала, который выбыл после первого тайного голосования, так как набрал наименьшее количество голосов.

Во втором туре голосования конкуренткой Елены Танасевич была теперь уже экс-судья Жмеринского районного суда Ольга Саландяк.

Во вторник Собрание судей также должно определить точную дату начала работы ВАКС.

Фонд DeJuRe отмечает, что Елена Танасевич ранее была судьей Печенежского районного суда Харьковской области. Она приняла присягу судьи в 2012 году.

По данным декларации за 2017 год, судья за год получила 220 тысяч гривен, а ее муж-бизнесмен – миллион. Семья Танасевич живет в Харькове, где имеет квартиру и семь земельных участков. Судья, по данным декларации, ездит на автомобиле Peugeot 107.

Елена Танасевич не фигурировала в списке недобропорядочных кандидатов в Высший антикоррупционный суд, подготовленном экспертами Фонда DEJURE, АвтоМайдана и Transparency International Ukraine.

УП, дополнено

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Темы: Антикоррупционный суд


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