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Антикоррупционному суду избрали главу

Вторник, 7 мая 2019, 16:10
Антикоррупционному суду избрали главу
prm.ua

Собрание судей Высшего антикоррупционного суда Украины избрало главой новосозданного суда судью первой инстанции Елену Танасевич.

Танасевич была избрана путем тайного голосования во вторник и получила 23 голоса судей, передает "Интерфакс-Украина".

Второго кандидата – судью Ольгу Саландяк – поддержали 10 судей.

Решение утверждено протоколом и решением собрания судей об избрании главы ВАКС.

Заместителем главы Антикоррупционного суда позже избрали Евгения Крука, сообщает "Центр противодействия коррупции".

Голосование за главу ВАКС проходило в несколько этапов, так как после первого и повторного голосования ни один из трех кандидатов не набрал нужного количества голосов.

Во время первой попытки, кроме Танасевич, кандидатами на главу Высшего антикоррупционного суда были уже бывший судья Апелляционного суда Львовской области Олег Павлишин и адвокат семей Небесной Сотни Маркин Галабала, который выбыл после первого тайного голосования, так как набрал наименьшее количество голосов.

Во втором туре голосования конкуренткой Елены Танасевич была теперь уже экс-судья Жмеринского районного суда Ольга Саландяк.

Во вторник Собрание судей также должно определить точную дату начала работы ВАКС.

Фонд DeJuRe отмечает, что Елена Танасевич ранее была судьей Печенежского районного суда Харьковской области. Она приняла присягу судьи в 2012 году.

Судя по декларации, за 2017 год судья получила 220 тысяч гривен, а ее муж-бизнесмен – миллион. Семья Танасевич живет в Харькове, где имеет квартиру и семь земельных участков. Судья, по данным декларации, ездит на автомобиле Peugeot 107.

Елена Танасевич не фигурировала в списке недобропорядочных кандидатов в Высший антикоррупционный суд, подготовленном экспертами Фонда DEJURE, АвтоМайдана и Transparency International Ukraine.

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Напомним:

  • В июне 2018 года Верховная Рада приняла решения о создании Антикоррупционного суда.
  • 6 марта 2019 года Высшая квалификационная комиссия судей объявила 39 победителей среди кандидатов в Высший антикоррупционный суд, в частности это: 22 судьи, 13 адвокатов и 4 ученых. 27 судей будут работать судьями Высшего антикоррупционного суда, еще 12 – судьями апелляционной палаты.
  • Общественный совет добропорядочности обнаружила в перечне победителей конкурса ВККС 16 человек, которых ранее признали недобросовестными, в частности племянника одиозного Сергея Кивалова – Сергея Могилу.
  • 11 апреля президент Петр Порошенко назначил 38 судей Высшего антикоррупционного суда Украины – и они приняли присягу.

УП, дополнено

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Темы: Антикоррупционный суд
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