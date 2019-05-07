Антикоррупционный суд определился с датой начала работы
Вторник, 7 мая 2019, 19:08
Собрание судей Высшего антикоррупционного суда Украины приняло решение о начале работы новосозданного суда 5 сентября 2019 года.
Соответствующее решение судьи приняли на собрании во вторник вечером, передает "Интерфакс-Украина".
Два помещения в Киеве для работы ВАКС были выделены распоряжением Кабмина, но здания нуждаются в реконструкции.
Временно ВАКС размещается в помещении Печерского райсуда столицы на ул. Крещатик и на ул. Гайцана.
Ранее во вторник собрание судей ВАСУ избрали председателем суда судью первой инстанции Елену Танасевич.
Заместителем председателя Антикоррупционного суда впоследствии избрали Евгения Крука.
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Напомним:
- В июне 2018 года Верховная Рада приняла решения о создании Антикоррупционного суда.
- 6 марта 2019 года Высшая квалификационная комиссия судей объявила 39 победителей среди кандидатов в Высший антикоррупционный суд, в частности это: 22 судьи, 13 адвокатов и 4 ученых. 27 судей будут работать судьями Высшего антикоррупционного суда, еще 12 – судьями апелляционной палаты.
- Общественный совет добропорядочности обнаружила в перечне победителей конкурса ВККС 16 человек, которых ранее признали недобросовестными, в частности племянника одиозного Сергея Кивалова – Сергея Могилу.
- 11 апреля президент Петр Порошенко назначил 38 судей Высшего антикоррупционного суда Украины – и они приняли присягу.