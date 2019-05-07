Антикоррупционный суд определился с датой начала работы

Собрание судей Высшего антикоррупционного суда Украины приняло решение о начале работы новосозданного суда 5 сентября 2019 года.

Соответствующее решение судьи приняли на собрании во вторник вечером, передает "Интерфакс-Украина".

Два помещения в Киеве для работы ВАКС были выделены распоряжением Кабмина, но здания нуждаются в реконструкции.

Временно ВАКС размещается в помещении Печерского райсуда столицы на ул. Крещатик и на ул. Гайцана.

Ранее во вторник собрание судей ВАСУ избрали председателем суда судью первой инстанции Елену Танасевич.

Заместителем председателя Антикоррупционного суда впоследствии избрали Евгения Крука.

Читайте также Замкнутая вертикаль. Что такое Высший антикоррупционный суд и почему его создания боятся политики?

Напомним: